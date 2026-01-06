L’audio dell’informazione online parla salentino: Audioboost porta al CES 2026 la piattaforma che trasforma gli articoli in ascolto

In Italia leggere un articolo e ascoltarlo stanno diventando due gesti equivalenti, ma non basta una voce “bella” per rendere davvero fruibile l’informazione in formato audio dentro un sito, con i tempi del web e le esigenze di chi pubblica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

È su questo passaggio, tecnico e insieme editoriale, che punta Audioboost: startup nata nel Salento, già presente in 10 Paesi, pronta nel 2026 ad affacciarsi sul mercato americano partendo dal CES di Las Vegas, l’appuntamento mondiale della tecnologia in programma dal 6 al 9 gennaio. La società sarà nel Padiglione Italia a Eureka Park, nella delegazione di 51 aziende innovative coordinate da ICE.

L’audio dell’informazione online parla salentino: perché l’AI-Voice cambia la lettura sul web

Negli ultimi mesi la sintesi vocale ha fatto un salto di qualità grazie ai modelli generativi, ma la differenza, per gli editori, non è solo “come suona” una voce. Il punto è far sì che un testo nato per essere letto diventi ascoltabile senza inciampi: sigle, numeri, parentesi, citazioni, titoli, incisi, nomi stranieri, perfino la punteggiatura.

Audioboost rivendica proprio questo ruolo: non costruire l’ennesima voce artificiale, ma una soluzione che adatti l’articolo alle regole dell’ascolto e ai vincoli dell’ambiente web, dove contano esperienza utente, tempi di permanenza e sostenibilità del modello pubblicitario.

L’audio dell’informazione online parla salentino: i numeri Ipsos e la “cultura dell’ascolto” che cresce

C’è un dato che fotografa il cambio di abitudine: secondo Ipsos, nel 2025 oltre metà degli italiani conosce il formato degli “Spoken Article” e circa un terzo li ha ascoltati almeno una volta. È un passaggio che pesa anche sul mercato pubblicitario, perché ascoltare un contenuto informativo non significa consumare un flusso di sottofondo: significa dedicare attenzione a un singolo pezzo in un momento preciso.

Audioboost cita anche un altro elemento decisivo per chi fa editoria digitale: le sessioni di ascolto di contenuti informativi audio durano in media diversi minuti, con un impatto diretto sulla permanenza sul sito, quindi su performance e monetizzazione.

L’audio dell’informazione online parla salentino: Speakup-Article e la tecnologia che “capisce” il testo

Il cuore della proposta è la piattaforma Speakup-Article, pensata per trasformare un articolo in un audio fluido e corretto anche quando il testo è complesso, aggiornato in tempo reale o pieno di elementi ostici per la sintesi vocale tradizionale.

La società parla di innovazioni brevettate o in corso di deposito, con un lavoro che non si limita alla lettura automatica: l’attenzione è sulla struttura, sulla semantica e sulla capacità di interpretare correttamente il contenuto, così da offrire un ascolto credibile e coerente. È un dettaglio meno “appariscente” rispetto alla corsa ai robot o alle app miracolose, ma è quello che spesso determina se un prodotto entra davvero nelle redazioni.

L’audio dell’informazione online parla salentino: la novità al CES, voci che cambiano in tempo reale come in un dialogo

Per Las Vegas Audioboost annuncia una funzione che punta a rendere più naturale l'ascolto dei testi giornalistici: la capacità di riconoscere il genere del soggetto parlante e modificare in tempo reale la voce, simulando un dialogo o una intervista. In pratica, la lettura non rimane monotona, ma segue la logica di un botta e risposta, utile per articoli costruiti su dichiarazioni, domande, virgolettati.

È una direzione che apre ricadute anche su altri formati, dalla produzione audio seriale fino a possibili applicazioni future su podcast e audiolibri, come indicato dalla stessa azienda.

L’audio dell’informazione online parla salentino: perché il CES 2026 è una vetrina decisiva per l’editoria digitale

La presenza al CES arriva in un momento in cui, anche fuori dall’Italia, si cercano casi d’uso concreti della GenAI in settori maturi e competitivi come editoria e advertising. Il Padiglione Italia a Eureka Park riunisce 51 startup da 13 Regioni, con un programma di panel e pitch dedicati a investitori e operatori internazionali: per una realtà martech come Audioboost significa parlare direttamente con chi compra tecnologia per i media, non solo con chi la commenta. E significa anche portare un messaggio “di sostanza”: l’AI-Voice ha senso quando aumenta il valore del contenuto, non quando produce soltanto clic rapidi e ascolti superficiali.

L’audio dell’informazione online parla salentino: cosa può cambiare per lettori, editori e pubblicità

Per i lettori il vantaggio è immediato: poter ascoltare un articolo mentre si cammina, si guida o si svolgono attività quotidiane, senza perdere il filo e senza inciampare in letture robotiche. Per gli editori, il tema è più ampio: trattenere l’utente, proporre un’esperienza accessibile anche a chi ha difficoltà di lettura o poco tempo, distribuire i contenuti verso nuovi ambienti, dalle smartcar agli smartwatch.

Per il mercato pubblicitario, infine, l’audio informativo crea uno spazio diverso: pochi minuti di attenzione reale su un contenuto scelto “qui e ora” valgono più di un ascolto distratto. È su questo incrocio, tecnologia più editoria più modelli di ricavo, che Audioboost prova a giocare la sua partita internazionale, partendo da Las Vegas con un’idea semplice: rendere l’informazione online davvero ascoltabile, non soltanto “letta” da una macchina.