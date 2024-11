Lauree, questi percorsi sono i più RICHIESTI sul mercato | A gran sorpresa c’è anche questo corso: sei ancora in tempo per iscriverti

Se vuoi trovare lavoro subito, devi iscriverti a uno di questi corsi post diploma: sono le lauree più richieste in assoluto.

Lascia perdere tutti gli altri corsi di laurea. Solo questi ti daranno la possibilità di inserirti senza alcun problema nel mondo del lavoro.

L’impiego è assicurato anche nel Bel Paese, nonostante l’attuale situazione occupazionale. Prendi nota e corri all’università.

Solo chi consegue uno di questi titoli riesce davvero a trovare un’occupazione sicura oggi giorno. Scopri qual è e scegli il tuo percorso di studi.

In ogni annuncio si legge il nome di una delle lauree di cui stiamo parlando, perché tutti i recruiter vanno a caccia di queste specializzazioni.

Lauree, i corsi post diploma più richiesti

Dal report redatto da parte di Unioncamere quest’anno si può dedurre come si muoverà e come cambierà il mondo del lavoro in Italia nei prossimi anni. L‘Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura infatti ha pubblicato il rapporto Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine, dal quale si può dedurre che nei prossimi 3 o 4 anni nel Bel Paese saranno assunti tra i 44 mila e i 50 mila lavoratori all’anno laureati in scienze economiche.

Come si legge nel sito web di www.Unicusano.it, ai primi posti tra le lauree più richieste dai recruiter infatti, ci sono le facoltà di area economico-statistica. Ma quali sono le altre? Vediamo i corsi post diploma che assicurano il più facile ingresso nel mondo del lavoro oggigiorno.

Le specializzazioni e le competenze da ottenere per trovare lavoro più facilmente nei prossimi anni

Come abbiamo visto serviranno tante figure professionali specializzate in economia. Tra le altre lauree più richieste poi ci sono quelle legate alla formazione, tra cui soprattutto scienze motorie. Pare che saranno tra le 42 mila e le 45 mila le nuove figure assunte in questo ambito. A seguire troviamo poi, sempre secondo gli studi dell’ente pubblico Unioncamere, riportati dal sito web ufficiale dell’Università Cusano, ci sono le lauree dell’area ingegneristica. Tra il 2024 e il 2028 saranno assunti circa 40mila ingegneri all’anno. Circa 14 mila saranno gli ingegneri civili che entreranno ogni anno nel mondo del lavoro.

Ma che cosa accadrà invece al mondo delle lauree triennali, un tempo dette lauree brevi? A quanto pare nella top ten degli indirizzi più richiesti ci saranno informatica e ITC, ingegneria industriale e dell’informazione, architettura e ingegneria civile, economia, scienze agrarie e forestali, scienze dell’area medico sanitaria, scienze motorie e sportive, lingue, psicologia. A seguire, come corsi di laurea di durata triennale, saranno le lauree in comunicazione e quelle dell’aria politico sociale le più richieste.