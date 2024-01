“Lava i genitali ai cavalli”, indagine su presunte vessazioni all’Accademia militare di Modena

(Adnkronos) – Battute a sfondo sessuale, commenti sull'aspetto fisico fino all'ordine, come punizione, di lavare frequentemente i genitali ai cavalli. Un militare del Cim dell'Accademia militare di Modena è indagato per presunte vessazioni dalla procura di Modena che ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Sarebbero undici le presunte vittime, uomini e donne, con fatti contestati riferiti agli anni trascorsi, tra il 2019 e il 2021. Tra i reati ipotizzati minacce e violenza privata. Otto militari presunte vittime sono difese dall'avvocato Massimiliano Strampelli che si limita a commentare: "Ci auguriamo che il ministero della Difesa e l'Esercito si costituiscano parte civile" in un eventuale processo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

