Lavastoviglie, dopo il Black Friday ho scoperto le 3 REGOLE per farla vivere a lungo | Se fai così, risparmi anche un botto sulla bolletta

Con queste tre regole la tua lavastoviglie durerà molto più a lungo e riuscirai anche a risparmiare un bel po’! Scopri subito cosa fare.

Sappiamo bene quanto ormai sia diventata importante la lavastoviglie nelle nostre case. Rinunciarci sembra quasi impossibile. Grazie al suo supporto infatti possiamo di lavare un gran numero di piatti, bicchieri e utensili vari in poco tempo.

Tra i vantaggi di questo elettrodomestico inoltre, vi anche quello di riuscire a limitare gli sprechi un aspetto molto importante spesso sottovalutato.

Tuttavia, il suo utilizzo quotidiano comporta inevitabilmente un maggior dispendio energetico che si traduce in bollette più alte e maggiori consumi.

Un altro problema legato alla lavastoviglie è l’usura. Spesso, infatti, anche inconsapevolmente commettiamo degli errori che riducono la sua vita andando a compromettere la sua funzione.

Lavastoviglie, l’hai sempre utilizzata nel modo sbagliato

Molto spesso, può accadere che diamo per scontato di saper utilizzare nel modo giusto i nostri elettrodomestici. Ciò accade anche per lavastoviglie. Delle volte, magari anche solo per mancanza di tempo, siamo portati a trascurare degli aspetti che invece sono fondamentali per il suo utilizzo.

Proprio per questo Barbara Machin un Interior, sulla sua pagina Instagram pilloledidesign, ha pubblicato un reel nel quale è andata a spiegare tre operazioni da effettuare per far vivere a lungo la nostra lavatrice. Scopriamo subito quali sono nel prossimo paragrafo.

Tre operazioni che devi svolgere per salvare la tua lavastoviglie

Una prima cosa da non dimenticare e che Barbara consiglia, è la corretta manutenzione della lavastoviglie. Quindi è molto importante effettuare una pulizia dei filtri almeno una volta al mese. Nel video si vede che lei si aiuta con uno sgrassatore e un vecchio spazzolino. Il procedimento che segue è semplice: estrae il filtro e lava un elemento alla volta. Seconda regola da tenere a mente è pulire tutto l’interno della lavastoviglie. In questo caso, bisognerà spruzzare lo sgrassatore e con lo spazzolino passare soprattutto su i punti più ostici quindi guarnizioni, giunture, parte laterali. Subito dopo si può passare una spugnetta. Da qui è probabile che esca tantissimo sporco che prima non si vedeva. Fatto questo, il filtro potrà essere rimontato, assicurandosi che sia ben agganciato e si potrà inserire il cestello.

Infine, ultimo step consigliato, è quello di inserire fra due griglie il cura-lavastoviglie a testa in giù. Il cura-lavastoviglie elimina il grasso, il calcare, pulisce le parti nascoste e neutralizza gli odori. In questa fase, Barbara avvia il lavaggio a 65 gradi e il risultato è perfetto!