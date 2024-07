Lavastoviglie, la usi da anni ma hai sempre sbagliato | ‘A saperlo prima…’: Bolletta crollata grazie a un solo tasto

Usa la lavastoviglie senza paura, così risparmierai tantissimi soldi

Sebbene molti ancora oggi pensino che la lavastoviglie sia più dispendiosa del tradizionale lavaggio dei piatti a mano e che quindi convenga di più munirsi di spugna e olio di gomito e passare i piatti sotto l’acqua uno a uno, oggi si sa che non è così.

Il lavaggio in lavastoviglie, infatti, consente di risparmiare acqua ed energia elettrica poiché permette di lavare molti piatti, padelle e stoviglie in generale in poco tempo, inoltre dosa l’acqua necessaria e, negli elettrodomestici più moderni, permette anche di inquinare meno l’ambiente.

Oggi, però, vi parliamo di un modo per risparmiare ulteriormente in bolletta. Per farlo basta schiacciare un tasto della lavastoviglie al momento della scelta del programma di lavaggio: scoprite subito di quale si tratta.

Risparmia ancora, così la lavastoviglie lavorerà gratis

Per fare in modo che l’uso quotidiano della lavastoviglie non impatti troppo sulla bolletta, è consigliato avviarla durante la notte o dopo le 19 di sera. Molti fornitori di energia elettrica, infatti, applicano tariffe ridotte per le ore notturne così da incentivare i consumi durante le ore serali, quando la domanda generale di energia tende a diminuire. Ovviamente, però, questo vale se e solo se si ha un contratto che prevede le tariffe elettriche differenziate: se invece si ha una formula che prevede lo stesso costo a qualsiasi ora del giorno, allora si devono applicare strategie diverse.

In questi casi, è bene stare attenti a riempire completamente la lavastoviglie prima di azionarla, cercando di incastrare tutto nel modo corretto così da evitare spazi vuoti e facendo in modo che tutto si lavi bene. Inoltre, per risparmiare ulteriormente, vi consigliamo di non risciacquare i piatti e le pentole prima di metterli in lavastoviglie: questo, oltre che uno spreco di acqua, complica il lavoro del detersivo che, per lavorare bene, ha bisogno che i piatti e le pentole siano completamente sporche.

Schiaccia questo tasto

Infine, fondamentale per risparmiare è scegliere il programma “eco” e non farsi spaventare dalla sua durata: questa modalità di lavaggio, infatti, dosa l’acqua e la sua temperatura in modo che i piatti escano perfettamente lavati con il minore spreco possibile di materie prime e, quindi, il minore impatto sull’ambiente.

Vi sconsigliamo quindi di scegliere i programmi rapidi che, sebbene illudano di far risparmiare, alla lunga impattano enormemente sulla bolletta e non assicurano un ottimo lavaggio di ciò che c’è nell’elettrodomestico.