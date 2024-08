Lavastoviglie, prima di avviarla appoggiaci questo | Piatti asciutti all’istante: apri lo sportello e gustati il miracolo

Così i piatti si asciugheranno all’istante con la lavastoviglie: il trucco è perfetto

Oggi come oggi, alla lavastoviglie non si può fare a meno. Con la vita frenetica che tutti abbiamo, infatti, questo elettrodomestico consente di risparmiare davvero tanto tempo nella pulizia di piatti, stoviglie e pentole e permette inoltre di risparmiare anche litri d’acqua calda.

Ormai, infatti, è stato provato: lavare i piatti tradizionalmente, quindi con spugna, detersivo e olio di gomito, comporta il consumo (e lo spreco) di molti litri d’acqua in più rispetto a quelli che usa un ciclo della lavastoviglie, soprattutto se si sceglie il programma eco e la si riempie completamente.

Molti, però, si lamentano del fatto che, all’apertura dello sportello della lavastoviglie dopo il ciclo di lavaggio, i piatti e le stoviglie si presentano ancora bagnati, pieni di goccioline. Oggi vi diamo un consiglio del quale non farete più a meno: così saranno perfettamente asciutti.

Il problema delle stoviglie ancora bagnate

Oggi come oggi, sul mercato esistono tantissimi tipi diversi di lavastoviglie. Le più moderne e tecnologiche, infatti, si connettono a un’applicazione presente sullo smartphone del proprietario e lì lo informano sullo stato del ciclo di lavaggio, quindi sull’eventuale necessità di sale e di additivi, nonché permette di accenderla a distanza e di monitorarne i consumi. Anche le più moderne, però, possono presentare il problema dell’asciugatura: capita spesso, infatti, di aprire lo sportello e, dopo essere investiti di vapore caldo, si notano i piatti e le stoviglie piene di goccioline, da asciugare manualmente. Questo è dovuto all’umidità presente nell’elettrodomestico.

Per fare in modo che le stoviglie si asciughino da sole, molti lasciano lo sportello aperto fino a che questo vapore acqueo si dissolva autonomamente e le goccioline spariscano. Questo, però, può andare a rovinare il piano cucina direttamente sopra la lavastoviglie e, inoltre, aumenta l’umidità presente in casa, fattore che può non sempre essere un vantaggio.

Come risolvere il problema

Per risolvere il problema delle stoviglie bagnate vi suggeriamo, a fine ciclo della lavastoviglie, di aprire lo sportello e appoggiare alla sua estremità un panno in microfibra pulito, quindi richiudere lo sportello così che il panno sia per metà dentro la lavastoviglie e per metà fuori.

Questo, in cinque minuti, assorbirà tutta l’umidità in eccesso nell’elettrodomestico e, dopo una decina di minuti, all’apertura vi restituirà piatti e pentole perfettamente asciutte e pronte per essere riposte nel ripiano dedicato.