Lavatrice, continui a pigiare questo bottone? Ecco perché paghi sempre cifre assurde | Ti dico il segreto per mettere fine allo spreco

Smetti di spendere metà del tuo stipendio per la lavatrice: aziona questo tasto e risparmia tantissimi soldi.

Avere indumenti e capi d’abbigliamento sempre in perfetto stato è un piacere, ma non deve diventare per forza anche un salasso.

Basta un instante per ridurre i consumi di elettricità, se fai così, d’ora in poi, finalmente fare la lavatrice ti costerà la metà.

Per fortuna esiste un metodo efficace, facilissimo e veloce per abbattere la bolletta mensile dell’energia elettrica, dovuta all’utilizzo dell’elettrodomestico più usato di tutta la casa.

Ecco come fare a evitare costi esorbitanti per la lavatrice: rendi il tuo bucato economico in pochi secondi.

Lavatrice, come fare ad abbattere i consumi dell’elettrodomestico più usato di casa

La lavatrice la tv e il piano cottura sono alcuni degli apparecchi più usati in casa. Vengono messi in funzione quasi ogni giorno e questo comporta un massiccio consumo di elettricità. Per capire quanto l’uso della lavatrice posa incidere sui costi della bolletta della fornitura di energia elettrica, basta sapere che, secondo le stime, 1 kWh corrisponde a circa 0,18 euro. Dunque il costo annuo medio annuo va dai 28 euro, per un elettrodomestico di ultima generazione, ovvero una tripla classe A, fino a superare i 62 euro per una classe D.

Il costo di certo dipende dall’efficienza energetica dell’elettrodomestico ma anche dall’uso che si fa della lavatrice stessa. La maggior parte delle persone non sa che ci sono delle impostazioni di lavaggio che comportano un assorbimento di energia elettrica maggiore di altre. Vediamo dunque come fare a provare a risparmiare quando laviamo i nostri indumenti, i capi d’abbigliamento e la biancheria di casa.

Smetti di impostare questo lavaggio

Di certo lavare a una temperatura elevata incide di più sul consumo di energia elettrica rispetto a impostare un lavaggio a basse temperature. Ad esempio, un comune lavaggio a 60°C consuma il 50% di elettricità in più rispetto a quello a 30°C. Dunque è bene usare lavaggi ad alte temperature solo quando davvero necessario. Quello che però comporta dei consumi nascosti e imprevisti è una compromessa funzionalità ed efficienza della lavatrice stessa.

Per poter garantire il corretto funzionamento dell’elettrodomestico infatti, occorre fare manutenzione e a questo scopo sono stati creati i programmi di autopulizia. Le lavatrici di nuova generazione presentano un pulsante che svolge proprio questa specifica funzione e che dovrebbe essere effettuato ogni 40 lavaggi circa. Il suggerimento però, come si legge anche su www.ricettasprint.it è seguire il libretto di istruzioni della propria lavatrice per sapere ogni quanto programmare il lavaggio di autopulizia dell’elettrodomestico e avere una lavatrice pulita ed efficiente, che funziona alla perfezione.