Lavatrice, fallo ogni 3 mesi e risparmi un sacco di soldi | Ecco il trucco che nessuno ti dice: servono solo pochi minuti

Dì basta alle spese folli per la tua lavatrice: se farai così comincerai a risparmiare tantissimo. Provare per credere.

Finalmente il metodo per evitare sprechi è stato rivelato: metti in pratica il trucchetto anche tu e non te ne pentirai.

Bisogna ricordarsi di ripetere questo gesto almeno una volta ogni tre mesi ma non è per nulla complicato, anzi, bastano pochi minuti per un grosso risparmio.

Prendi questa buona abitudine e alla fine dell’anno noterai la differenza: ecco come fanno gli altri, anche se non te lo dicono.

Lavatrice, come risparmiare tantissimo sull’uso dell’elettrodomestico più amato di casa

La lavatrice è uno degli elettrodomestici che utilizziamo di più in assoluto in casa, probabilmente senza neanche rendercene conto. Le famiglie composte da 4 persone, ad esempio, attivano circa un lavaggio al giorno o ogni due giorni al massimo. Eppure, questo oggetto di uso comune, che è diventato indispensabile per tutti noi, merita anche una certa manutenzione. Solo così infatti, si possono evitare costosi interventi tecnici, ed è risaputo che oggi aggiustare un elettrodomestico, soprattutto se questo non è più coperto dalla garanzia, è un autentico salasso: le tariffe sono molto salate.

Inoltre, un elettrodomestico ben curato, continua ad avere prestazioni ottimali nel tempo e questo ti aiuta a ridurre anche i consumi di aqua e di energia elettrica. Insomma, forse non ci avevi mai pensato prima d’ora, ma se ci prende cura della lavatrice, si possono davvero risparmiare tantissimi soldi. Scopriamo come fare per mantenere la lavatrice in buono stato e tenere lontane le spese.

I tre gesti semplici ma efficaci da ripetere una volta ogni tre mesi

Per prendersi cura della lavatrice non occorre essere degli idraulici provetti ma bastano poche semplici azioni, da compiere con costanza, che servono a tenerla pulita, evitando che si rompa. Ecco quali sono:

innanzitutto ogni tanto dovremmo cercare pulire il filtro della nostra lavatrice. Per prima cosa si deve staccare la presa e aprire il portello (si trova in basso). Poi occorre far sgorgare tutta l’acqua in eccesso. A quel punto il filtro va a lavato per bene eliminando residui di calcare e sporco.

della nostra lavatrice. Per prima cosa si deve staccare la presa e aprire il portello (si trova in basso). Poi occorre far sgorgare tutta l’acqua in eccesso. A quel punto il filtro va a lavato per bene eliminando residui di calcare e sporco. La stessa cosa va fatta per il vano dove mettiamo ammorbidente e detersivo , perché spesso lì ci sono residui di liquidi e si può formare anche muffa, per via dell’umidità che rimane all’interno di questo scomparto così piccolo e nascosto.

, perché spesso lì ci sono residui di liquidi e si può formare anche muffa, per via dell’umidità che rimane all’interno di questo scomparto così piccolo e nascosto. Inoltre del sale marino da mettere direttamente nel cestello della lavatrice, con un lavaggio a sessanta gradi, potrà evitare la formazione del calcare.