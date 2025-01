Lavatrice, questo TASTINO è nascosto proprio qui dietro | Lo pigi e le le utenze costeranno meno di una pizza

Finalmente è arrivato il trucco per risparmiare sulla lavatrice. Fare il bucato non è mai stato così conveniente.

Lavatrice, dì addio ai costi esorbitanti per fare il bucato a casa

Il costo della materia prima utilizzata per portare energia elettrica e gas naturale nelle nostre case è cresciuto. Di conseguenza negli ultimi anni i prezzi applicati dai distributori per la fornitura energetica sono aumentati ed è diventato molto più dispendioso fare una doccia calda, usare la lavastoviglie, accendere i caloriferi o i climatizzatori, il phon o il forno e anche usare la lavatrice.

Purtroppo questo ha messo tutti di fronte all’esigenza di ridurre i consumi, per ridurre le bollette di gas ed energia elettrica. Inoltre oggi c’è una maggiore consapevolezza dell’impatto ambientale prodotto dall’attuale stile di vita e tutti sanno che riducendo il consumo energetico, oltre a spendere meno, contribuiamo a diminuire le emissioni inquinanti. Riducendo l’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera faremo un favore al nostro portafogli e all’ambiente in cui viviamo. Ma come è possibile spendere meno? Cerchiamo di far luce su un metodo facile che ci consente di utilizzare l’elettrodomestico che usiamo ogni giorno, o quasi, senza restare al verde e inquinando meno possibile.

Il trucco per tenere sotto controllo consumi e spese

Ogni moderna lavatrice ha tra i vari programmi a disposizione un’opzione chiamata Eco. Questo programma di lavaggio permette di usare acqua a bassa temperatura e di attivare cicli più rapidi. Si tratta di un’alternativa valida se si ha la necessità di lavare indumenti di uso frequente non particolarmente sporchi, senza macchie ostinate. Il programma Eco garantisce un risultato equivalente a quello di un lungo lavaggio, ad alte temperature, soprattutto se si usano detersivi adatti a questo programma.

Dunque detersivi che agiscono a basse temperature, cioè attorno ai 30 gradi. Una recente ricerca condotta dall’associazione dei consumatori Altroconsumo, ha dimostrato che l’utilizzo regolare del programma Eco su una lavatrice di classe A++ permette di risparmiare circa 50 euro all’anno. In altre parole, una piccola accortezza quotidiana, come fare attenzione a selezionare il programma giusto, può davvero fare la differenza e aiutarci a contenere gli sprechi.