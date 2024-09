Lavatrice, se non pulisci questa parte è inutile lavare i panni | I batteri ti ringraziano

Non ti dimenticare di compiere questo gesto fondamentale prima di avviare la lavatrice, se non lo fai, lavare i panni sarà inutile.

Molti ignorano del tutto l’importanza di questa azione, eppure senza di essa, lavare biancheria e indumenti è quasi inutile.

Ecco che cosa devi assolutamente ricordati di fare prima di avviare il tuo prossimo lavaggio in lavatrice.

Non si tratta di qualcosa di complicato, né di dispendioso. Bastano pochissimi minuti e un ingrediente che di certo hai già in casa, per mettere al riparo l’igiene dei tuoi vestiti.

Lavatrice, il gesto fondamentale per un bucato perfetto

La lavatrice è un grandissimo alleato nelle pulizie di casa ed è soprattutto un elettrodomestico che ha rivoluzionato il modo di prendersi cura degli indumenti e della biancheria da letto e da bagno, facendo risparmiare tanto tempo e tanta fatica. Non è più necessario infatti, lavare i panni a mano e con le diverse tipologie di lavaggio e i tanti programmi ora disponibili, si può tranquillamente riuscire ad ottenere un bucato perfetto in poco tempo, e senza sforzi.

Tuttavia, non bisogna sottovalutare che la lavatrice richiede anche una manutenzione ad hoc, senza la quale gli effetti del lavaggio e le prestazioni dell’elettrodomestico non resteranno ottimali nel corso del tempo. Vediamo dunque qual è il gesto indispensabile per prendersi cura della propria lavatrice, e di conseguenza del proprio bucato.

La parte da pulire per non compromettere l’igiene degli indumenti

La lavatrice possiede una parte da pulire con costanza. Si tratta della guarnizione, e per farlo non è necessario ricorrere a costosi solventi chimici, si possono utilizzare tranquillamente gli ingredienti normalmente presenti in casa. Tra questi ci sono il Il bicarbonato di sodio o l’acqua ossigenata. Se ora ti stai chiedendo qual è la guarnizione della tua lavatrice, sappi che si tratta di quella parte tra il cestello e il portello esterno, fatta di gomma ed proprio lì che si annida lo sporco. Ora vediamo come pulirla accuratamente e senza troppa fatica.

Se vuole procedere utilizzando il bicarbonato di sodio, allora occorre miscelare una quantità ridotta d’acqua con questo sale, così da ottenere una pasta dalla consistenza densa. A questo punto sarà sufficiente utilizzare un normale spazzolino da denti, strofinando questa pasta all’interno della guarnizione della lavatrice.

Se invece si preferisce l’utilizzo dell’acqua ossigenata, basterà utilizzare una spugna imbevuta nella soluzione, strofinando su tutto l’interno della guarnizione, passare poi un panno umido e il gioco è fatto.