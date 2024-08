Lavatrice, se vuoi risparmiare azionala a quest’ora | La prossima bolletta sarà la più bassa di sempre

Il risparmio sulla bolletta energetica è diventato un elemento di vitale importanza. I bilanci delle famiglie sono messi a dura prova

Risparmiare, l’imperativo categorico di questi ultimi anni. Per ogni famiglia italiana è diventato tassativo cercare ogni rimedio possibile contro il carovita, in particolare contro l’aumento sconsiderato ma inevitabile delle bollette. L’energia elettrica ha dei costi quasi insostenibili, ma esistono metodi e rimedi per attutirne gli effetti.

A contribuire all’aumento del costo della bolletta sono gli elettrodomestici, sempre più indispensabili e purtroppo sempre più energivori. La lavatrice in particolare è una delle cause principali della crescita dei costi dell’energia, un evento che complica la vita delle famiglie.

Partiamo da un presupposto fondamentale: mentre alla lavastoviglie si può ancora rinunciare alla luce del fatto che ancora oggi c’è chi preferisce lavare piatti e bicchieri a mano, il bucato non si può più fare senza una lavatrice efficiente e abbastanza capiente.

Per questo motivo l’unica soluzione che permette di risparmiare qualcosa sulla bolletta del mese è l’utilizzo della lavatrice stessa in determinati momenti della giornata, quelli in cui i consumi si riducono drasticamente. Basta seguire semplici regole e il gioco è fatto.

Lavatrice, mai usarla in questa fascia oraria: la bolletta sarà extralarge

In genere, considerando le abitudini di molte famiglie, si è soliti mettere in funzione la lavatrice nelle prime ore del mattino, così da permettere al bucato di asciugarsi nel corso della giornata. Purtroppo però questa comodità fa decisamente a cazzotti con il bisogno di risparmiare. Di mattina infatti i consumi sono molto elevati.

Forse non tutti sanno che le compagnie elettriche offrono tariffe energetiche diverse in base all’orario del giorno. Le relative fasce orarie si dividono in tre categorie: punta, fuori punta e notturna.

Lavatrice, il rimedio per risparmiare non è più un segreto: ecco perché

La fascia più economica di solito è quella notturna, quando la richiesta energetica è di gran lunga più bassa. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo: basta dunque programmare i lavaggi del bucato nelle ore più economiche.

Può sembrare un particolare trascurabile, ma non è così. Se infatti si moltiplica il risparmio su ogni singolo bucato per un numero molto più ampio, si scoprirà che il risparmio in bolletta è molto più consistente di quanto si possa immaginare. I bucati, d’ora in poi, fateli di notte…