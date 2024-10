Lavatrice, tutti i germi si annidano qui | Altro che panni sporchi: in pericolo c’è la salute

Forse non lo sapevi, ma alcuni punti della tua lavatrice nascondono un accumulo di germi molti molto pericolosi per la nostra salute.

Uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle nostre case è senza dubbio la lavatrice. Attraverso il suo funzionamento è possibile lavare gli indumenti in maniera semplice e veloce.

Rispetto ad altri elettrodomestici quali ad esempio la lavastoviglie, fare a meno della lavatrice è diventato quasi impossibile, soprattutto in seguito agli ultimi modelli presenti sul commercio che consentono di risparmiare energia e lavare il vestiario con la modalità “eco”.

Quando si parla di lavatrice, una delle prime cose a cui si pensa è acquistare il detersivo migliore in grado di eliminare ogni macchia e abbinarlo ad un’ammorbidente che lascia i capi morbidi e super profumati.

Non tutti però sanno, che prima di acquistare i vari prodotti per i nostri indumenti, sarebbe opportuno occuparsi del lavaggio di alcune parti interne della lavatrice stessa. Quest’ultime infatti, potrebbero mettere a rischio seriamente la nostra salute. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Lavatrice, dove si annida lo sporco è proprio in questo punto

Tra le domande che dovremmo farci più spesso è sapere in che condizioni sia il cestello della nostra lavatrice. Spesso si da per scontato che sia abbastanza pulito ma non è proprio così. Sono tanti i punti “nascosti” all’interno del cestello, nella guarnizione e nel cassetto per il detersivo, in cui si accumulano lanugine dei vestiti, residui di sporco e di detersivo, acqua che ristagna.

Questo comporta a lungo andare, che l’ elettrodomestico non sia più performante e il bucato sia sempre meno pulito e profumato. In un recente video pubblicato sul proprio canale TikTok, una donna mostra un angolo della lavatrice insospettabile ricettacolo di sporcizia e muffa: il divisorio all’interno della lavatrice.

Come eliminare lo sporco annidato

Jessie (@jessiee_marie) ha mostrato ai suoi follower il momento dell’apertura del divisorio della sua lavatrice a carica frontale, scoprendo una superficie quasi completamente ricoperta di una patina marrone simile a muschio o muffa. L’acqua con questa parte della lavatrice è costantemente a contatto a ogni lavaggio è ristagnata sotto il divisorio, dove si sono accumulati anche residui di sporco, detersivo e lanugine. Il tutto ha generato una patina di muffa di colore marrone e dall’odore disgustoso. In seguito a questo video, tantissimi utenti sono rimasti disgustati da questa scoperta e nessuno poteva immaginare ciò che ne è venuto fuori.

Per coloro che hanno chiesto come smontare il divisore e pulire questo angolo nascosto della lavatrice, Jessie ha risposto con altri video, in cui ha mostrato i passaggi da seguire e ha consigliato su come rimuovere le tracce di muffa e i depositi di sporco. Dopo aver utilizzato uno spiedino per rimuovere lo sporco che si è ormai solidificato e i depositi di muffa più grandi, Jessie consiglia di utilizzare un detergente disinfettante e un vecchio spazzolino per smacchiare tutte le componenti, prima di sciacquare con acqua bollente.