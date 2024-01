Lavinia investita all’asilo, maestra e donna alla guida condannate per lesioni colpose gravissime

(Adnkronos) –

Due anni e sei mesi alla maestra per lesioni colpose gravissime stradali e abbandono di minore per aver lasciato i bambini soli all'asilo per portare Lavinia in ospedale. E' la condanna in primo grado, arrivata oggi nell'ambito del processo sul caso della piccola Lavinia, investita a 16 mesi, mentre gattonava nel parcheggio dell'asilo la Fattoria di Mamma Cocca a Velletri e da allora in stato vegetativo. La richiesta del pubblico ministero per l'insegnante, Francesca Rocca, era stata di 2 anni. Un anno di condanna anche all'investitrice, Chiara Colonnelli per lesioni colpose gravissime stradali con patente sospesa per un anno. La donna ha subito anche la condanna generica al risarcimento del danno il cui importo dovrà essere determinato in sede civile. —[email protected] (Web Info)

