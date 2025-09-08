Lavinio, 27enne muore in un incidente stradale: grave l’amico alla guida

Lavinio, frazione del comune di Anzio (Rm), si è svegliata con una notizia che nessuno avrebbe voluto sentire. All’alba di domenica mattina, una giovane vita si è spezzata in un tragico incidente stradale. Erano le prime ore del giorno quando la Fiat Punto, su cui viaggiavano Giovanni Lalle, 27 anni, e un suo amico, si è schiantata contro un muro all’incrocio tra via di Valle Schioia e via delle Cerase Marine. Le cause dello scontro non sono ancora chiare, ma l’impatto è stato devastante. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Incidente mortale a Lavino, auto si schianta contro un muro

Giovanni Lalle è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita. Il giovane era noto nella comunità per il suo entusiasmo e la sua voglia di vivere, e la sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare tra amici e familiari. L’amico alla guida del veicolo versa in gravi condizioni ed è attualmente ricoverato sotto stretta osservazione medica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Indagini in corso