Lavinio, maxi controlli dei Carabinieri: arresti, denunce e sequestri

I Carabinieri della Compagnia di Anzio (Rm) hanno condotto un articolato servizio di controllo straordinario del territorio nella zona di Lavinio (frazione di Anzio), con l’obiettivo di contrastare fenomeni di criminalità diffusa e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Lavinio, maxi controlli dei Carabinieri: arresti e sequestri

L'attività, svolta nelle ultime ore, ha interessato diversi settori: dalla prevenzione dei reati legati agli stupefacenti alla sicurezza stradale, fino alla verifica del possesso illecito di armi.

I controlli hanno coinvolto strade, aree residenziali e zone a rischio della località, con un'azione che ha portato a risultati concreti e a più interventi di rilievo.

Identificazioni e verifiche sul territorio

Secondo quanto comunicato, i militari hanno identificato complessivamente 76 persone e sottoposto a controllo 33 veicoli. Un’attività capillare che ha permesso di intercettare situazioni diverse, alcune di particolare gravità, culminate in arresti, denunce e sequestri.

Arresto per spaccio di stupefacenti

Il caso più rilevante riguarda un uomo di 29 anni, residente a Lavinio, arrestato in flagranza di reato. Durante una perquisizione personale, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la vendita. La sostanza è stata sequestrata, mentre l'uomo è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Segnalazioni alla Prefettura per uso personale

Nel corso dell’operazione, due persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. In particolare, una è stata trovata con 5,31 grammi di hashish, l’altra con 0,4 grammi. Entrambi sono stati segnalati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Denunce per armi e guida in stato di ebbrezza

Un ulteriore intervento ha riguardato un uomo di 50 anni, residente a Nettuno, denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere. All’interno della sua auto i Carabinieri hanno rinvenuto due coltelli a serramanico e una mazza da baseball, nascosti rispettivamente nel vano portaoggetti e nel bagagliaio.

Lo stesso uomo è stato inoltre denunciato per guida in stato di ebbrezza, poiché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

Patente falsa e denuncia a un cittadino straniero

Tra i casi rilevati anche quello di un cittadino polacco di 53 anni, che al momento del controllo ha esibito una patente di guida ritenuta apparentemente falsa. Il documento è stato sequestrato e l’uomo è stato denunciato per uso di atto falso.

Violazioni al Codice della Strada e sequestri di veicoli

L’operazione ha avuto conseguenze anche sul fronte della viabilità. Sono state elevate 11 sanzioni al Codice della Strada, per un importo complessivo superiore a 10.500 euro. Contestualmente, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro amministrativo di quattro autoveicoli e al sequestro penale di un quinto veicolo.

Una strategia di prevenzione e repressione

Secondo quanto riferito, i controlli rientrano in un più ampio programma di prevenzione e repressione dei reati, finalizzato a tutelare la sicurezza dei cittadini e a preservare il decoro urbano. Le attività straordinarie, sottolineano i Carabinieri, si affiancano ai servizi ordinari di pattugliamento e alle indagini in corso per il contrasto delle diverse forme di illegalità che interessano il territorio.

La presunzione di innocenza

Si ricorda che, trattandosi di indagini preliminari, le persone coinvolte devono essere considerate innocenti fino a eventuale sentenza definitiva, come previsto dall’ordinamento.