Lavinio, maxi operazione dei Carabinieri: tre arresti, due denunce e oltre 190 persone identificate

Una vasta operazione di controllo del territorio è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Anzio nell'area di Lavinio, con particolare attenzione alla stazione ferroviaria FES e alle zone limitrofe. L'attività si inserisce nel piano strategico di sicurezza urbana coordinato dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e definito nel Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il dispositivo ha visto impegnate più pattuglie in azioni mirate di prevenzione e repressione, con numeri significativi: sono state identificate 192 persone e sottoposti a verifica 96 veicoli.

Arresti per spaccio di droga

Il capitolo più rilevante dell’operazione riguarda due uomini di origine marocchina, fermati con accuse legate allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel primo caso, i militari hanno sorpreso un soggetto mentre tentava di disfarsi di un involucro, lanciato sui binari, contenente 30 grammi di hashish. Nel secondo episodio, un connazionale è stato osservato nell'atto di cedere un quantitativo ben più consistente – 100 grammi di hashish – a un cittadino romeno.

Entrambi sono stati arrestati: uno trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione Carabinieri di Anzio, l'altro posto agli arresti domiciliari. I due attendono il rito direttissimo.

Un arresto per evasione dagli arresti domiciliari

L’operazione non si è limitata al contrasto allo spaccio. A finire in manette è stato anche un cittadino di Anzio, già sottoposto a misura cautelare per furto. L’uomo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione, configurando così il reato di evasione.

Due denunce per possesso di stupefacenti

La rete dei controlli ha portato anche a due denunce in stato di libertà. Una donna è stata fermata in possesso di 6 grammi di hashish e 0,4 grammi di marijuana. Un altro individuo, invece, custodiva 100 grammi di hashish.

Parallelamente, sette persone assuntori di sostanze stupefacenti sono state segnalate alla Prefettura di Roma per le procedure amministrative previste dalla legge.

Sanzioni al Codice della Strada e un’auto sequestrata

Nel corso delle verifiche alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno inoltre contestato otto violazioni al Codice della Strada, con sanzioni per un importo complessivo pari a 6.503 euro. A ciò si aggiunge il sequestro amministrativo di un’autovettura.

Una strategia di presidio costante del territorio

Il bilancio dell’operazione conferma il ruolo centrale delle attività di controllo straordinario, inserite in una più ampia strategia di prevenzione e repressione del crimine sul litorale laziale. Le azioni dei Carabinieri di Anzio mirano a ridurre la diffusione delle sostanze stupefacenti e a garantire maggiore sicurezza nelle aree pubbliche più frequentate, come le stazioni ferroviarie.

Il lavoro coordinato con la Prefettura e il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si traduce in una presenza capillare delle forze dell’ordine sul territorio, con interventi che spaziano dallo spaccio alla sicurezza stradale, senza tralasciare la vigilanza sulle misure cautelari già in atto.