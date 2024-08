Lavoratori soddisfatti, finalmente l’aumento sperato: dai 100 ai 200 euro in più sulla busta paga | Tasche più gonfie dal prossimo stipendio

Aumentano gli stipendi, il sogno diventa realtà: ecco cosa sta succedendo

Sono molti gli italiani che lamentano bassi stipendi, soprattutto se confrontati con l’attuale costo della vita. Molti beni di prima necessità, infatti, sono drammaticamente aumentati di prezzo e questo, considerando che le entrate economiche delle famiglie sono sempre le stesse, causa un generale impoverimento che sta pesando sempre di più.

Chi riesce a guadagnare un po’ di più, oggi come oggi, è perché fa lavori usuranti, per esempio il camionista o il turnista notturno, ha una posizione di lavoro privilegiata e quindi un alto grado di specializzazione, oppure fa molti straordinari.

Oggi, però, abbiamo una bella notizia per tutti i lavoratori, qualunque sia la loro specializzazione: finalmente gli stipendi aumentano e il sogno che per molti anni è stato nel cassetto sta diventando realtà.

Gli stipendi aumentano, è tutto vero: ecco per chi

A partire dal mese di luglio, NoiPA inizierà ad applicare alcuni aumenti per alcuni lavoratori nel settore scolastico. Questo accadrà grazie al nuovo sistema di classificazione delle posizioni economiche voluto dal CCNL del periodo 2019/2021. I Direttori dei servizi generali e amministrativi, infatti, godranno di un aumento di 190 euro al mese, mentre per il personale Ata lo stipendio crescerà di 96 euro. Nei prossimi mesi verranno evasi anche gli arretrati dei mesi di giugno e di maggio.

Già dal 19 luglio, inoltre, è possibile partecipare alla procedura valutativa di progressione dell’Area dell’Elevata Qualificazione e dell’Area Funzionari, nella quale ci sono 1435 posti. La procedura è su base regionale ed è riservata a chi è assistente amministrativo, ha almeno 5 anni d’esperienza ed ha una laurea magistrale. Inoltre, possono parteciparvi anche gli assistenti amministrativi con il diploma di scuola secondaria di II grado e almeno 10 anni di esperienza.

Cosa c’è nel nuovo Ccnl

Nel nuovo Ccnl viene introdotto e regolamentato il lavoro agile, così come viene data una nuova definizione di ordinamento professionale per il personale amministrativo, ausiliario e tecnico di scuole, università e conservatori. Inoltre, in merito al concorso per la progressione all’Area dei Funzionari, i posti disponibili sono 1435 e le immissioni in ruolo avverranno nel corso degli anni 2024/2025, 2025/2026 e infine 2026/2027.

Si ha tempo per presentare domanda fino alle 23,59 del 29 luglio 2024 mediante il Portale unico del reclutamento: per accedervi servono le credenziali SPID o CIE e si dev’essere abilitati al servizio “istanze online”.