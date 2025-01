Lavori sulla FL7: le modifiche ai treni Roma-Napoli via Formia

Come informarsi. Per minimizzare i disagi, Trenitalia ha attivato diversi strumenti di comunicazione per supportare i viaggiatori

Fino al 9 marzo, cambi d’orario per i treni FL7 e Intercity per interventi tra Aversa e San Marcellino.

Importanti novità per i pendolari della linea ferroviaria Roma-Napoli via Formia (FL7): sono partiti il 2 gennaio e termineranno il 9 marzo 2025, lavori di manutenzione straordinaria lungo la tratta compresa tra le stazioni di Aversa e San Marcellino, questi interventi, essenziali per garantire la sicurezza e l’efficienza della linea, comporteranno modifiche nella circolazione dei treni.

Le partenze anticipate

Nello specifico, molti convogli subiranno variazioni di orario, con partenze anticipate e possibili ritardi rispetto agli orari abituali, le modifiche riguarderanno sia i treni regionali della FL7 sia i collegamenti a lunga percorrenza come gli Intercity e gli Intercity Notte.

Le informazioni in tempo reale sono disponibili sul portale di Trenitalia o i canali di vendita che verranno aggiornati di volta in volta.

Treni sospesi tra Tiburtina e Tuscolana nei weekend: cosa cambia

Lavori alla stazione Pigneto FS: stop alla circolazione nei fine settimana fino a giugno. Ecco come cambia il trasporto pubblico romano.

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova stazione Pigneto, un progetto che mira completare l’interconnessione tra la rete ferroviaria regionale e la linea C della metropolitana di Roma, tuttavia, i cantieri comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria: a partire dal 27 dicembre e per tutti i weekend fino a giugno, la tratta tra Roma Tiburtina e Roma Tuscolana sarà interrotta.

Questa nuova stazione, una volta completata, permetterà di rivoluzionare gli spostamenti nella Capitale, ma nel frattempo, i disagi sono inevitabili.

Vediamo nel dettaglio cosa cambia

FL1 Orte-Fiumicino La circolazione sarà sospesa tra Tiburtina e Ostiense. I passeggeri potranno utilizzare la linea B della metropolitana come alternativa sulla tratta interrotta, semplicemente esibendo il biglietto ferroviario ai tornelli. Durante la notte sarà attivo un bus sostitutivo (RMA99) tra Roma Ostiense e Poggio Mirteto.

La circolazione sarà sospesa tra Tiburtina e Ostiense. I passeggeri potranno utilizzare la linea B della metropolitana come alternativa sulla tratta interrotta, semplicemente esibendo il biglietto ferroviario ai tornelli. Durante la notte sarà attivo un bus sostitutivo (RMA99) tra Roma Ostiense e Poggio Mirteto. FL3 Roma-Viterbo/Vigna Clara Anche qui il servizio tra Tiburtina e Ostiense sarà sostituito dalla metropolitana B. Alcuni treni, come il 5991 e il 5982, saranno cancellati.

Anche qui il servizio tra Tiburtina e Ostiense sarà sostituito dalla metropolitana B. Alcuni treni, come il 5991 e il 5982, saranno cancellati. FL2, FL4v, FL5, FL6, FL7 Per le altre linee ferroviarie, ci saranno variazioni di percorso, fermate aggiuntive e modifiche negli orari. Ad esempio, i treni della FL5 verso Civitavecchia faranno fermata a Tuscolana, mentre quelli della FL6 e FL7 subiranno limitazioni o origini diverse, come Ostiense o Tuscolana.

Questi cambiamenti interesseranno, come detto, saranno la norma per i fine settimana fino a giugno, con ulteriori possibili estensioni dei lavori fino ad agosto.

Ripartono i lavori a Bagni di Tivoli

La ferrovia Roma-Tivoli riduce il servizio dal 7 gennaio per 49 giorni. Ecco le modifiche previste e le alternative disponibili.

A partire dal 7 gennaio e fino al 25 febbraio 2025, la circolazione della linea ferroviaria FL2 tra Roma e Tivoli è ridotta per consentire lavori alla stazione di Bagni di Tivoli, si tratta di interventi necessari per l’adeguamento infrastrutturale che permetteranno, in futuro, il raddoppio della linea tra Lunghezza e Bagni di Tivoli.

Durante questo periodo, i treni saranno sostituiti da autobus che fermeranno nei piazzali antistanti le stazioni principali: Roma Tiburtina, Prenestina, Serenissima, Togliatti, Tor Sapienza, La Rustica (Città e UIR), Salone, Ponte di Nona, Lunghezza, Bagni di Tivoli, Guidonia, Marcellina/Palombara e Tivoli.

La tratta Val D’Ala-Roma Tiburtina sarà invece completamente interrotta, con l’invito per i viaggiatori a utilizzare i bus urbani gestiti da Atac.

Quali treni sono coinvolti? Oltre alla FL2, anche altre linee ferroviarie subiranno modifiche:

I treni regionali Roma-Isernia, Roma-Velletri e Roma-Napoli (via Cassino) subiranno variazioni di orario e cancellazioni parziali.

Alcuni treni della tratta Roma Tiburtina-Napoli Centrale saranno cancellati o anticipati.

La circolazione tra Val D’Ala e Tivoli sarà sospesa, con la cancellazione di numerose corse.

Contemporaneamente, fino al 29 aprile, si svolgeranno lavori sulla linea di alimentazione elettrica delle tratte Roma Casilina-Roma Tiburtina e Roma Tiburtina-Bivio PC Nuovo Salario, riducendo ulteriormente la capacità del nodo ferroviario romano.

FL5, lavori al via: cosa cambia per i pendolari

Dal 7 gennaio al 30 aprile, modifiche agli orari sulla linea Roma-Civitavecchia-Pisa per lavori di potenziamento.

Sono partiti i lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria FL5 Roma-Civitavecchia-Pisa, una delle arterie principali per i pendolari del litorale nord, gli interventi, a cura di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), dureranno fino al 30 aprile 2025 e mirano a manutenere la struttura ferroviaria per migliorare la qualità e la sicurezza del servizio.

Ecco cosa cambia e come affrontare questa fase transitoria.

Modifiche agli orari. Gli orari dei treni subiranno variazioni: la riprogrammazione riguarda i Regionali, gli Intercity e le Frecce delle tratte Roma-Civitavecchia-Grosseto-Pisa e Roma-Grosseto-Genova/Milano/Torino. Gli utenti possono aspettarsi allungamenti dei tempi di percorrenza fino a 30 minuti e modifiche agli orari di partenza dalle singole stazioni.

Come informarsi. Per minimizzare i disagi, è fondamentale tenersi aggiornati sui cambiamenti del servizio. Trenitalia ha attivato diversi strumenti di comunicazione per supportare i viaggiatori:

Sito web : La sezione “Infomobilità” sul portale ufficiale offre dettagli aggiornati sulle modifiche.

: La sezione “Infomobilità” sul portale ufficiale offre dettagli aggiornati sulle modifiche. App Trenitalia : Permette di ricevere notifiche personalizzate tramite il servizio Smart Caring.

: Permette di ricevere notifiche personalizzate tramite il servizio Smart Caring. Call center : Al numero verde gratuito 800 89 20 21 si possono ottenere informazioni dettagliate.

: Al numero verde gratuito 800 89 20 21 si possono ottenere informazioni dettagliate. Comunicazioni dirette: Chi ha acquistato i biglietti riceverà aggiornamenti tramite mail o SMS.

Avete già notato cambiamenti sulla linee dove sono partiti i lavori? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti o condividetela sui social con gli hashtag #FL7Roma, #FL1Roma, #FL3Roma, #FL2Roma e #FL5Roma.

E se vuoi saperne di più sul trasporto pubblico romano e regionale, visita Odissea Quotidiana.

A cura di Andrea Castano – Odissea Quotidiana