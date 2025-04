Lavoro. Cercasi 600 figure professionali dell’ambito ristorativo e dell’ospitalità, 320 a Roma 

Una stagione che profuma di ripartenza

Con la primavera che entra nel vivo e il calendario che inizia a punteggiarsi di festività e lunghi ponti, l’Italia si prepara a rispolverare la sua anima più ospitale. È il momento in cui le città d’arte si rianimano, le coste tornano a essere mete ambite e la montagna diventa rifugio per chi cerca un turismo più lento. Ma dietro questo ritorno alla vitalità turistica, c’è un settore che in silenzio si rimette in moto: quello dell’ospitalità e della ristorazione. A guidare questa nuova fase è anche la richiesta di personale. Il gruppo e-work, specializzato in soluzioni HR e reclutamento per grandi aziende, ha aperto la selezione per 602 posizioni in ambito Ho.re.ca (Hotellerie-Ristorante-Catering), rivolte sia a professionisti del settore che a chi cerca una prima esperienza in un contesto dinamico e formativo.

Roma capitale delle opportunità

Il cuore delle ricerche batte forte a Roma, dove si concentrano oltre la metà delle posizioni aperte: 320 ruoli tra alberghi, catering e organizzazione eventi. Si cercano 100 camerieri e runner, 30 tra cuochi e aiuto cuochi, 50 lavapiatti, 50 cameriere ai piani e facchini, e decine di addetti alla reception, alla manutenzione, al bar, oltre a hostess e pasticceri. È una fotografia interessante, perché mostra come l’offerta non sia limitata solo ai profili di base, ma include anche figure più specializzate e ruoli strategici.

Dal Trentino alla Sicilia, l’ospitalità è un’opportunità

Fuori dalla Capitale, l’offerta si distribuisce in maniera omogenea su tutto il territorio, seguendo il ritmo delle stagioni e le vocazioni locali. A Venezia, ad esempio, la selezione punta su profili operativi in ​​contesti di alto livello, con particolare attenzione ai servizi in hotel di pregio. Firenze cerca personale per l’accoglienza e la ristorazione in ambito culturale e turistico, mentre Milano si distingue per offrire contratti annuali, segno che in certi contesti il ​​turismo è ormai destagionalizzato.

In Sardegna, le località di Pula e Porto Rotondo fanno il pieno di richieste: ben 125 posizioni per la stagione, tra cui spiccano le 50 cameriere ai piani e altrettanti camerieri di sala. Anche Abruzzo e Sicilia si muovono con proposte mirate, più piccole ma ben definite, mentre il Lago di Garda e il Trentino-Alto Adige offrono occasioni soprattutto a chi conosce le lingue, vista la forte presenza di turismo internazionale.

Un termometro del mercato del lavoro post-pandemia

Questo movimento di assunzioni stagionali non è soltanto un segnale di ripartenza del settore turistico: è anche un termometro dello stato di salute del lavoro in Italia. Dopo anni in cui la pandemia ha frenato il turismo e desertificato intere filiere dell’accoglienza, oggi si torna a investire sulle persone. La domanda di camerieri, cuochi, receptionist, barman e addetti alla manutenzione non riguarda solo la manodopera,ma è anche un indicatore di una strategia più ampia per rafforzare il sistema dell’ospitalità.

Va detto che il settore Ho.re.ca. ha sempre rappresentato un bacino importante per chi cerca un lavoro stagionale, ma oggi – complici le nuove esigenze dei viaggiatori e la crescente professionalizzazione richiesta – è anche un luogo in cui costruire un percorso di carriera vero e proprio. Le strutture ricettive, in particolare quelle di fascia alta, cercano sempre più profili formati, flessibili, capaci di gestire relazioni e situazioni complesse.

Lavorare nel turismo oggi: tra flessibilità e prospettive

Chi sceglie oggi di lavorare in questo ambito sa che si tratta di un’esperienza intensa, a volte faticosa, ma con un ritorno in termini di formazione e crescita personale difficilmente paragonabile ad altri settori. Il contatto con il pubblico, la necessità di coordinarsi in squadra, la gestione del tempo e delle emergenze, formano competenze trasversali che restano nel tempo. E per molti giovani, si rivela spesso un trampolino verso altre esperienze, anche all’estero. Per chi è interessato, candidarsi è semplice: tutte le posizioni sono pubblicate nell’area dedicata del sito e-work, e c’è anche la possibilità di inviare il proprio CV direttamente via mail. Un’opportunità concreta, insomma, per chi non vuole lasciarsi sfuggire questa primavera di lavoro e ripartenza.

