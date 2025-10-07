Lazio, 5 milioni per giovani professionisti under 40: contributi fino a 20.000 euro

La Regione Lazio punta sui giovani professionisti e lo fa con un intervento concreto: 5 milioni di euro a fondo perduto destinati a sostenere le attività degli under 40.

Regione Lazio presenta il bando “Giovani Attività Professionali”

È questo il cuore del bando “Giovani Attività Professionali”, presentato presso la Sala Tirreno della Regione Lazio alla presenza della vicepresidente Roberta Angelilli, assessore allo Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione, insieme alla Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti.

L’iniziativa rientra nel Programma regionale FESR Lazio 2021-2027 ed è pensata per incoraggiare l’innovazione, la competitività e la crescita delle attività avviate da giovani professionisti con partita IVA attiva e domicilio fiscale nella regione.

Un sostegno mirato per architetti, avvocati, ingegneri e altri professionisti

Il bando si rivolge a una vasta platea: architetti, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, geologi, geometri, ingegneri, notai e periti industriali. A ciascun progetto potrà essere assegnato un contributo a fondo perduto fino a 20.000 euro, con copertura delle spese variabile tra il 40% e il 60%.

Le risorse potranno essere utilizzate per l’avvio di nuove attività o per l’ampliamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento di studi professionali già avviati. Particolare attenzione è dedicata all’adozione di soluzioni digitali, riconosciute come leva fondamentale per l’evoluzione del lavoro professionale.

La Consulta dei Giovani

A sostenere e accompagnare questo percorso c’è la Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti del Lazio, recentemente costituita e promossa dalla Regione. La Consulta nasce con l’obiettivo di dare voce alle esigenze delle nuove generazioni, raccogliendo idee e proposte dalle associazioni di imprese e dagli ordini professionali.

Secondo i promotori, questa piattaforma rappresenta uno strumento dinamico e inclusivo, capace di stimolare la collaborazione e di costruire politiche pubbliche più aderenti ai bisogni reali dei giovani. Nei prossimi mesi sono già previsti tavoli tematici e iniziative territoriali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Relatori e interventi durante la presentazione

All’incontro hanno partecipato esponenti istituzionali e rappresentanti del mondo professionale. Tra i relatori, l’avvocato Antonino Galletti, consigliere di amministrazione della Fondazione Rome Technopole, il presidente della Commissione bilancio del Consiglio regionale Marco Bertucci e il presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini, affiancato dai tecnici incaricati di illustrare nel dettaglio le modalità di accesso al bando.

Per Roma Capitale erano presenti i consiglieri Lorenzo Marinone e Stefano Erbaggi, a conferma del coinvolgimento istituzionale a più livelli.

Tempistiche e modalità di accesso

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 17:00 del 16 ottobre 2025. Una scadenza che lascia a professionisti e studi un arco di tempo limitato ma sufficiente per predisporre i progetti da candidare.

La vicepresidente Roberta Angelilli

Nel corso della presentazione, la vicepresidente Roberta Angelilli ha sottolineato il valore dell’iniziativa:

Nel corso della presentazione, la vicepresidente Roberta Angelilli ha sottolineato il valore dell'iniziativa:

«Sostenere i giovani significa investire nel futuro del nostro territorio. Con questo bando da 5 milioni di euro vogliamo dare una risposta concreta ai professionisti under 40.

La Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti nasce proprio per ascoltare le esigenze reali delle nuove generazioni e costruire, insieme, politiche pubbliche capaci di tradurre competenze e talento in opportunità. Questo è solo il primo passo: continueremo a lavorare con determinazione per accompagnare e valorizzare il percorso di crescita dei nostri giovani».

Un investimento sulle competenze

Il bando “Giovani Attività Professionali” si inserisce in una strategia più ampia della Regione Lazio, che punta a rafforzare il tessuto professionale del territorio sostenendo chi si trova in una fase cruciale della carriera. L’obiettivo è duplice: valorizzare il talento dei giovani under 40 e favorire la competitività delle loro attività in un contesto economico sempre più complesso.