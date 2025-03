Lazio, a rischio la presenza dei tifosi per la trasferta di Bergamo ad inizio aprile: cosa filtra

La pesante sconfitta per 5-0 contro il Bologna segna la fine di un ciclo impegnativo per la Lazio e apre la pausa per le Nazionali. Una sosta che arriva al momento giusto per i biancocelesti, reduci da un periodo complicato tra risultati altalenanti e infortuni. Il tempo a disposizione servirà alla squadra di Marco Baroni per ricaricare le energie fisiche e mentali in vista dei prossimi impegni, che vedranno la Lazio protagonista tra Serie A ed Europa League.

Nel calendario della Lazio spiccano diverse sfide decisive, tra cui la trasferta contro l’Atalanta, in programma domenica 6 aprile. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Messaggero, la trasferta di Bergamo sarebbe a rischio per i tifosi laziali. Le autorità potrebbero infatti decidere di vietare l’accesso al settore ospiti del Gewiss Stadium, impedendo ai sostenitori biancocelesti di seguire la squadra in una sfida chiave per la corsa europea.

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma se il divieto dovesse essere confermato, rappresenterebbe l’ennesima restrizione subita dalla tifoseria laziale in questa stagione. I sostenitori della Lazio, sempre presenti in casa e in trasferta, rischiano un’altra battuta d’arresto dopo gli episodi già vissuti nei mesi scorsi.

L’eventuale divieto di trasferta a Bergamo non sarebbe un caso isolato. Già in questa stagione, i tifosi laziali hanno visto negato l’accesso ad altre partite internazionali e nazionali. Prima l’esclusione dallo stadio per la sfida di Europa League contro l’Ajax ad Amsterdam, poi il divieto di seguire la squadra a Bodo, in Norvegia; in ultimo, la trasferta vietata in laguna contro il Venezia a fine febbraio. Decisioni che hanno sollevato polemiche e malumori tra i supporter della Lazio, che da sempre seguono con passione la propria squadra, anche nei contesti più difficili.

L’eventuale stop alla trasferta di Bergamo potrebbe rappresentare un ulteriore motivo di tensione, considerando l’importanza della sfida contro l’Atalanta nella corsa a un piazzamento europeo. Il confronto con la Dea si preannuncia decisivo per le ambizioni della Lazio, e la presenza dei tifosi sarebbe un elemento chiave per sostenere la squadra in un momento cruciale della stagione. Al momento, non è ancora arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte delle autorità competenti o dalla stessa Lazio. Il club biancoceleste resta in attesa di aggiornamenti e informerà i tifosi non appena saranno disponibili novità sulla possibilità di accedere al settore ospiti del Gewiss Stadium.

