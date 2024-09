Lazio, allerta meteo dalla mattina del 12 settembre: previsti temporali, grandinate e vento

La Protezione Civile del Lazio ha emesso un’allerta meteo con codice giallo valida su tutto il territorio della Regione Lazio a partire dalla mattina di giovedì 12 settembre 2024. Il bollettino, diffuso dalla Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione, prevede un quadro meteorologico caratterizzato da precipitazioni isolate, rovesci intensi e condizioni di vento particolarmente avverse. L’allerta durerà per le successive 18-24 ore, e invita la popolazione a prestare la massima attenzione, soprattutto nelle aree maggiormente esposte.

Previsioni meteorologiche

Secondo quanto riportato nel comunicato, sul Lazio sono attese piogge isolate, ma che in alcuni casi potranno assumere la forma di rovesci o temporali. Questi fenomeni saranno accompagnati da forti precipitazioni, capaci di provocare accumuli rapidi e localizzati di acqua. Inoltre, sono previste grandinate, fenomeni di attività elettrica particolarmente intensa e raffiche di vento forti, che potranno creare situazioni di pericolo per la popolazione e le infrastrutture.

Una delle principali preoccupazioni riguardanti le piogge è la loro intensità, poiché rovesci di forte intensità possono innescare fenomeni di dissesto idrogeologico, come frane e allagamenti improvvisi, specialmente nelle zone già vulnerabili. Le località di campagna, le aree collinari e montane, ma anche le periferie urbane possono subire danni significativi a causa di eventuali smottamenti o ristagni d’acqua.

Venti forti e mareggiate

Un altro aspetto significativo dell’allerta riguarda i venti. Dal mattino del 12 settembre, e per le successive 12-18 ore, si prevede un’intensificazione dei venti provenienti dai quadranti occidentali. Questi venti, che si estenderanno su gran parte del territorio, saranno particolarmente intensi lungo i settori tirrenici e appenninici, dove potranno raggiungere velocità da forti a burrasca. Questo scenario aumenta il rischio di caduta di alberi, rami o altre strutture instabili, creando ulteriori pericoli.

Lungo le coste, invece, il vento forte potrebbe causare mareggiate, soprattutto nelle zone maggiormente esposte. Le aree costiere saranno particolarmente vulnerabili, con onde alte che potrebbero danneggiare le infrastrutture balneari, i porti e i moli, oltre a rendere pericolosa la navigazione e le attività marine. La popolazione è quindi invitata ad evitare spostamenti non necessari lungo i litorali e a rispettare eventuali indicazioni fornite dalle autorità locali.

Raccomandazioni alla Popolazione

In occasione di questa allerta, la Protezione Civile del Lazio invita i cittadini a seguire alcune precauzioni fondamentali per ridurre il rischio di incidenti o danni. Si consiglia di limitare gli spostamenti, soprattutto nelle zone soggette a possibili frane o allagamenti.

È opportuno evitare di parcheggiare o transitare in prossimità di alberi ad alto fusto, in quanto le forti raffiche di vento potrebbero provocarne la caduta. Inoltre, è sconsigliato avvicinarsi a corsi d’acqua, poiché il livello di fiumi e torrenti potrebbe aumentare rapidamente.

Per quanto riguarda le abitazioni, si suggerisce di mettere in sicurezza eventuali oggetti presenti sui balconi o nei giardini che potrebbero essere trascinati via dal vento. Le autorità locali saranno impegnate nel monitoraggio continuo della situazione e, qualora necessario, emetteranno ulteriori avvisi per garantire la sicurezza dei cittadini.

Importanza dell’Allerta Meteo Gialla

L’allerta con codice giallo rappresenta un livello di attenzione significativo, anche se non ai massimi livelli. Questo tipo di avviso segnala la possibilità di fenomeni meteorologici intensi che, seppur circoscritti in termini geografici o temporali, possono causare danni e disagi. In queste situazioni, la tempestività nella comunicazione e la collaborazione tra autorità e cittadini sono fondamentali per ridurre il rischio di incidenti gravi.

La giornata di giovedì 12 settembre si preannuncia particolarmente impegnativa dal punto di vista meteorologico per la Regione Lazio. È essenziale che tutti i cittadini prestino attenzione alle indicazioni della Protezione Civile e adottino comportamenti responsabili per minimizzare i rischi legati alle condizioni avverse.