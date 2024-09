Lazio, Allerta Meteo Gialla dalla mattina del 23 settembre e per successive 18 ore

La Regione Lazio ha emesso un’allerta meteo gialla per la mattina di domani, 23 settembre 2024, con validità per le successive 12-18 ore. L’avviso è stato diretto dalla Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio, segnalando l’arrivo di condizioni meteorologiche potenzialmente critiche che potrebbero causare disagi alla popolazione laziale.

L’allerta gialla, il livello più basso nella scala delle allerte meteo, viene emessa in presenza di situazioni che, pur non essendo particolarmente estreme, richiedono comunque attenzione e precauzioni per evitare rischi per la popolazione e le infrastrutture. Le aree del Lazio più esposte a tali fenomeni sono quelle con maggiori vulnerabilità idrogeologiche o quelle caratterizzate da una insufficiente capacità della rete di drenaggio.

Rischi legati all’Allerta Meteo Gialla

Anche se l’allerta meteo è di livello giallo, la Protezione Civile invita la popolazione a mantenere un atteggiamento prudente, soprattutto nelle ore di picco delle precipitazioni previste. Le precipitazioni isolate, sebbene con accumuli generalmente deboli, possono causare problemi localizzati quali:

Allagamenti delle strade ;

; Possibili disagi nei trasporti ;

; Forte vento e visibilità ridotta ;

; Frane e smottamenti.

Raccomandazioni della Protezione Civile del Lazio

In vista dell’allerta gialla, la protezione civile della Regione raccomanda di:

Evitare di sostare o parcheggiare in prossimità di sottopassi o zone soggette ad allagamenti ;

; Prestare particolare attenzione alla guida ;

; Monitorare i canali di informazione ufficiale ;

; Assicurare oggetti e attrezzature all’aperto ;

; Limitare gli spostamenti non necessari.

Comunicato Regione Lazio

La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla dalla mattina di domani, 23/09/2024 e per le successive 12-18 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.