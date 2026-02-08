Lazio, allerta meteo gialla nelle prossime ore: piogge improvvise e allagamenti

Roma oggi, 8 febbraio 2026, ha vissuto una domenica “a due tempi”: prima il sole e un’aria quasi primaverile, poi un cielo sempre più coperto, fino al peggioramento del pomeriggio. E la parte più delicata, secondo gli avvisi ufficiali, è attesa in serata e nella notte, quando possono svilupparsi rovesci e temporali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Allerta gialla su Roma: cosa prevede l’avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile di Roma Capitale ha diffuso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico, valida per le prossime ore, invitando i cittadini a prestare attenzione soprattutto in presenza di piogge improvvise e possibili allagamenti. Il punto non è solo “quanta” acqua può cadere, ma “come” può farlo: i fenomeni intermittenti, anche se non estremi, possono mettere sotto pressione caditoie, sottopassi e strade in pendenza.

Piogge sparse e rovesci: la previsione del sistema regionale del Lazio

Nel bollettino del sistema di protezione civile regionale si parla di precipitazioni "da isolate a sparse", anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi generalmente deboli ma diffusi, specie sui settori costieri, a partire dalla serata di domenica 8 febbraio e per le successive 12-18 ore. È la tipica configurazione che può creare disagi a macchia di leopardo: un quartiere con pioggia leggera, un altro con un temporale più deciso nel giro di pochi minuti.

Le zone sotto osservazione: bacini costieri e area di Roma

La valutazione del Centro Funzionale Regionale indica livello giallo per criticità idrogeologica su più aree di allerta che interessano direttamente la Capitale e i settori costieri: Bacini Costieri Nord (zona A), Bacini di Roma (zona D) e Bacini Costieri Sud (zona F). In termini pratici, significa che il rischio principale riguarda il reticolo minore, i fossi, i canali e le aree dove la pioggia può scorrere rapidamente verso punti bassi, con possibili allagamenti localizzati.

Le conferme dei meteorologi: nubi in aumento e fenomeni più intensi la sera

Anche le previsioni dei meteorologi convergono su un peggioramento progressivo: nubi in aumento, piogge dal pomeriggio e fenomeni in intensificazione in serata, con rovesci anche temporaleschi. Il quadro, dunque, resta coerente: non un evento eccezionale, ma una fase instabile da gestire con prudenza, soprattutto negli spostamenti serali e notturni.

Cosa può accadere in città: disagi tipici e punti sensibili

Quando Roma entra in una finestra di allerta gialla, i disagi più frequenti sono noti: rallentamenti sulla viabilità, difficoltà nei sottopassi, piccoli allagamenti presso incroci e zone depresse, rami spezzati con vento associato ai rovesci. Per questo le indicazioni operative puntano sul buon senso: evitare soste in aree soggette ad allagamento, moderare la velocità, non attraversare sottopassi con acqua visibile e fare attenzione vicino ad alberi e cartellonistica in caso di raffiche.

Le reazioni attese: prevenzione, controlli e comunicazioni in tempo reale

Il meccanismo di allertamento attiva una catena che coinvolge struttura capitolina, sala operativa regionale e presidi territoriali: monitoraggio dei punti critici, eventuali interventi su caditoie e segnalazioni, oltre alla comunicazione al pubblico in caso di peggioramento. È un modello che non mira a creare allarme, ma a ridurre l’impatto dei disagi con un’attenzione maggiore proprio nella fascia oraria più esposta.