Lazio, allerta meteo per venti da forti a burrasca: possibili mareggiate e disagi su coste e strade

È stata diramata un'allerta meteo gialla per vento sul Lazio a partire dalla serata di domenica 26 ottobre 2025 e per le successive 24 ore.

Maltempo sul Lazio: in arrivo forti venti e possibili mareggiate

Secondo quanto comunicato dal Centro Funzionale Regionale, sono previsti venti forti o di burrasca provenienti dai quadranti occidentali, con particolare intensità lungo i settori costieri. L'avviso riguarda anche il rischio di mareggiate sulle coste esposte, con possibili ripercussioni sulle attività portuali, balneari e di pesca.

Raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile di Roma Capitale invita la cittadinanza ad adottare comportamenti di autoprotezione per ridurre i rischi legati alle forti raffiche. Le situazioni di maggiore criticità possono derivare da caduta di oggetti, instabilità di strutture leggere e pericoli per la viabilità.

Comportamenti da seguire in caso di vento forte

Per prevenire incidenti e garantire la sicurezza personale e collettiva, la Protezione Civile indica una serie di accorgimenti:

evitare, se possibile, di sostare a lungo all’aperto nelle aree più esposte al vento;

cercare riparo in luoghi protetti, mantenendosi lontani da pali, cartelloni stradali, tende, persiane, tegole, vasi e antenne che potrebbero staccarsi;

prestare attenzione a strutture mobili come gazebo, tendoni, impalcature e stand temporanei, che possono cedere in caso di raffiche violente;

fissare con cura gli oggetti su davanzali e balconi per impedirne la caduta;

evitare l’accesso a parchi e aree verdi, dove rami o alberi possono rompersi e cadere con conseguenze pericolose anche per automobilisti e motociclisti;

adottare prudenza alla guida, soprattutto per evitare sbandamenti improvvisi dovuti alle raffiche; se necessario, fermarsi in sicurezza.

Particolare attenzione alla guida

I tratti stradali più a rischio sono i viadotti e le uscite dalle gallerie, dove l’esposizione al vento è maggiore. I mezzi pesanti, i furgoni telonati e i caravan risultano i più vulnerabili perché offrono una superficie ampia alle raffiche e possono essere spostati lateralmente, anche con venti di intensità non estrema. Per questo motivo è raccomandata massima cautela agli autotrasportatori e a chi percorre le arterie principali della regione.

Rischi per le zone costiere

Le previsioni mettono in guardia anche contro i pericoli lungo i litorali. In particolare, la Protezione Civile invita a non sostare su moli e pontili durante le mareggiate, né a esporsi in zone a ridosso del mare dove le onde possono superare le barriere. I rischi riguardano non solo i bagnanti, ma anche chi svolge attività di pesca o manutenzione in prossimità della battigia.

Contatti utili per emergenze e informazioni

Per richieste di chiarimenti, segnalazioni o interventi è possibile contattare in qualsiasi momento la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva 24 ore su 24. I numeri a disposizione dei cittadini sono il numero verde 800 854 854 e lo 06 67109200.

Un’allerta da non sottovalutare

Sebbene si tratti di un’allerta gialla, la Protezione Civile ricorda che le conseguenze del vento forte possono essere rilevanti, soprattutto in un territorio complesso come quello del Lazio, caratterizzato da vaste aree urbane, infrastrutture viarie sensibili e un litorale ampiamente frequentato. Per questo motivo si ribadisce l’importanza dei comportamenti di autoprotezione e della collaborazione dei cittadini.