Lazio. Autovelox, le nuove postazioni attive fino a domenica 26 maggio

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo.

Inoltre la presenza degli autovelox va segnalata con un cartello o un pannello luminoso. L’elenco degli autovelox è aggiornato settimanalmente. Ci occuperemo in particolare dei servizi di rilevamento della velocità nella regione Lazio, validi fino a domenica 26 maggio 2023. Bisogna sempre avvertire della presenza di un controllo elettronico della velocità.

Postazioni operative fino a domenica 26 maggio

20/05/2024

Strada Statale SS / 4 Salaria Ri;

La strada statale 4 Via Salaria (SS 4) è un’importante strada statale italiana, che collega Roma al mare Adriatico passando presso Porto d’Ascoli, quartiere di San Benedetto del Tronto, passando per i capoluoghi Rieti e Ascoli Piceno e valicando l’appennino centrale al passo della Torrita (1.018 m s.l.m.).

Il suo percorso segue quello dell’antica consolare Via Salaria e si sviluppa in due regioni, Lazio e Marche. Costituisce il principale collegamento di Roma con Rieti, e quello più breve con Ascoli Piceno.



Strada Provinciale SP / 277 Asse di Frosinone Fr;

La SP 277 o Asse attrezzato, è la strada dell’area industriale di Frosinone, un’arteria fondamentale per la viabilità non solo a servizio delle aziende, ma anche del traffico in entrata e in uscita dal capoluogo e dei comuni limitrofi.

21/05/2024

Strada Statale SS/ SS 148 Località Sabaudia Lt;

Martedì 21 maggio la Pontina – strada famigerata per la frequenza e la gravità degli incidenti stradali, tanto da risultare l’arteria più pericolosa del Lazio e tra le più pericolose d’Italia – sarà attenzionata in modo particolare da una postazione mobile Telelaser posizionata nel territorio di Sabaudia, in provincia di Latina.

La strada statale Pontina, in precedenza strada regionale 148 Pontina, è una strada statale che collega Roma a Terracina, passando per Latina e per le località di Pomezia, Ardea in provincia di Roma e per Aprilia, Pontinia e Sabaudia in provincia di Latina.



23/05/2024

Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale nel tratto in provincia di Vt;

Giovedì 23 maggio gli agenti della Polstrada saranno impegnati a effettuare i controlli della velocità sulla Strada Statale 675 nel tratto compreso in provincia di Viterbo.

La Strada Statale 675 Umbro-Laziale (SS 675) è una strada statale italiana che si sviluppa in Umbria e nel Lazio. La tratta attualmente in esercizio collega Terni, Orte e Viterbo per terminare nei pressi di Monte Romano, mentre il tratto ancora in fase di realizzazione condurrà fino all’Autostrada Tirrenica innestandosi tra Tarquinia e Civitavecchia.

25/05/2024

Autostrada A /24 tratta Castel Madama-Roma Est Rm;

Dalla mattina di sabato 25 maggio Autovelox sull’Autostrada A24 nel tratto GRA/Castel Madama, in provincia di Roma. L’Autostrada A24 ha inizio dalla Tangenziale Est di Roma, all’altezza della stazione Tiburtina, attraversa il quadrante nordest della Capitale fino all’intersezione con il Grande Raccordo Anulare con i diversi svincoli verso varie arterie della città di Roma (Tor Sapienza, Viale Palmiro Togliatti, Via F. Fiorentini e Via di Portonaccio) e si estende per 281,4 km verso Teramo.

26/05/2024

Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia Rm.

Domenica 26 maggio controlli della velocità sull’Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, il tratto stradale sottoposto a controllo sarà nel territorio della provincia di Roma.