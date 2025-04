Lazio, avanti con Baroni anche l’anno prossimo? Cosa filtra ora da Formello

E’ rimbalzata ieri mattina un’indiscrezione che lascia trapelare che dalle parti di Formello abbiano già le idee chiare su chi sarà la guida tecnica del prossimo anno. In una stagione che si era trasformata in una salita ripida, tra risultati altalenanti, prestazioni opache e un ambiente sempre più nervoso, la Lazio ha scelto di mettere un punto fermo. Non è arrivato sul campo, ma in una stanza, con una riunione che ha il sapore di una presa di posizione decisa: Marco Baroni resterà sulla panchina biancoceleste almeno fino al 2027. La conferma, riportata da Repubblica e Il Tempo, è arrivata quasi in sordina, ma il tempismo non è casuale. Con un calendario imminente che definire “cruciale” è riduttivo – Atalanta e Roma in campionato, doppia sfida europea contro il Bodo Glimt – la società ha scelto di puntare sulla stabilità. Un atto di fiducia che, più che verso il tecnico, è un messaggio chiaro rivolto allo spogliatoio: non ci saranno rivoluzioni né cambi di rotta. Almeno non adesso.

Rinnovo Baroni, le parole di Fabiani al gruppo

Fino a poche settimane fa, la sua posizione sembrava tutt’altro che solida. La squadra arrancava, il gioco latitava e il malumore si era fatto tangibile, anche nei volti dei tifosi che si aspettavano ben altro. Ma Baroni, uomo abituato a lavorare nel silenzio, ha trovato nella dirigenza un’alleata insospettabile. Il rinnovo, in sé, è un dettaglio. È l’atto che conta, il contesto in cui si inserisce: il momento più vulnerabile della stagione, con i riflettori puntati e le certezze sgretolate.

Fabiani, direttore sportivo e uomo chiave di questo corso, ha voluto che fossero i giocatori a sentire la notizia per primi. Durante il confronto a Formello ha chiarito: “Lui resta. Ora tocca a voi.” Un passaggio di responsabilità che non ha bisogno di interpretazioni. E che restituisce dignità anche a un allenatore che, al netto di ogni difficoltà, ha sempre mantenuto saldo il timone.

Non si è parlato solo di Baroni. Nella stessa riunione è emersa un’altra direzione strategica importante: quella dei contratti in scadenza. Pedro, Marusic, Vecino: tre nomi che pesano, non solo per quello che rappresentano tecnicamente, ma per l’esperienza che portano nello spogliatoio. Anche qui la società ha scelto la chiarezza, annunciando l’intenzione di procedere con i rinnovi. Una mossa che sembra voler blindare non solo il campo, ma anche il clima interno. Meno voci, meno incertezze, più testa alle partite.

Il precedente contratto di Baroni, infatti, scadeva nel 2026. A dicembre, si parlava già di un possibile prolungamento, ma poi sono arrivati i risultati negativi, i dubbi, i titoli polemici. La società ha scelto di aspettare, prendere tempo, osservare. Lo aveva detto chiaramente anche Fabiani: “Io sono come il progettista di una macchina. Aspetto la fine della corsa per capire se c’è un pezzo che non va.” Eppure, il pezzo – il tecnico – ha dimostrato, se non di funzionare alla perfezione, almeno di non essere la causa principale dei problemi.



© Riproduzione riservata