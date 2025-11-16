Lazio, avanzata nella parità di genere: dirigenti donne al 28,2% e il “Fondo Parità 4.0”

Nel Lazio la rappresentanza femminile nelle imprese sta mostrando un’accelerazione che pochi altri territori italiani possono vantare. Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Winning Women Institute, illustrati dal presidente di Federmanager Roma Antonio Amato, la regione conta una presenza del 28,2% di dirigenti donne, seconda solo alla Lombardia. Un dato rilevante se si considera che la forza lavoro femminile supera il 51% degli occupati e che oltre 1.800 aziende hanno ottenuto la certificazione per la parità di genere. Numeri che non solo confermano un andamento positivo, ma indicano anche un terreno fertile per politiche avanzate. Il quadro è stato al centro del convegno «Oltre la compliance: parità e welfare in Italia, norme e opportunità», organizzato da Federmanager Roma con il patrocinio della Camera dei Deputati.

Parità di genere nel Lazio: un avanzamento che rafforza competitività e innovazione

L'intervento di Amato ha messo in evidenza come la crescita della presenza femminile in ruoli manageriali non sia un semplice elemento statistico, ma un fattore che incide sul funzionamento delle imprese industriali del territorio. Federmanager, che da oltre ottant'anni rappresenta dirigenti e alte professionalità del Lazio, osserva come le aziende che investono su carriera, autonomia e leadership femminile ottengano risultati più solidi in produttività, export e clima interno.

Proprio per consolidare questi segnali positivi, Amato ha avanzato una richiesta precisa alla Regione: istituire un “Fondo Lazio Parità 4.0”. Un meccanismo volto a sostenere le imprese capaci di collegare la parità a esiti tangibili, come avanzamento delle donne nei settori Stem, presenza più equilibrata nei ruoli decisionali, riduzione del divario retributivo e crescita dell’efficienza complessiva. Secondo Federmanager servono strumenti che premino non il semplice rispetto formale delle norme, bensì i risultati verificabili. Una visione che punta a trasformare la parità in fattore economico, non in adempimento burocratico.

Perché serve un “Fondo Lazio Parità 4.0”: obiettivi e ricadute concrete

La proposta prevede incentivi mirati per le realtà industriali che dimostrano l’impatto delle politiche di genere sulle proprie performance. L’idea, illustrata da Amato, è dare continuità ai progressi già compiuti dalla Regione, passando però a una logica più orientata ai dati. La parità intesa come valore strategico, capace di favorire innovazione, benessere organizzativo e capacità competitiva.

La misura, se adottata, potrebbe generare ricadute significative: maggiore presenza di profili femminili qualificati nei comparti tecnologici, avanzamento delle carriere interne, minore dispersione di talenti, crescita della reputazione aziendale e rafforzamento dell'intero tessuto produttivo. Non si tratterebbe dunque di un semplice incentivo economico, ma di un sostegno all'evoluzione culturale delle imprese.

Snellimento delle procedure: la proposta del “Fast Track Parità”

Accanto al Fondo Parità 4.0, Federmanager Roma ha avanzato una seconda proposta per accelerare il percorso delle aziende già orientate alla certificazione Uni/PdR 125. L’idea è creare un “Fast Track Parità”, con iter digitalizzati e tempi chiari per chi intende certificarsi entro il 2026. Ridurre i passaggi amministrativi, secondo Amato, permetterebbe alle imprese di concentrare energie sul personale e non sulle pratiche. Una semplificazione che, nelle intenzioni di Federmanager, può favorire rapidità nelle scelte, trasparenza salariale e migliori condizioni di lavoro.

Durante il convegno Amato ha ricordato come la trasparenza retributiva non sia solo una questione culturale, ma una leva di motivazione interna. «Ogni euro di differenza salariale è un euro perso in talento», ha affermato, sollecitando un cambio di passo per rendere la parità parte integrante delle politiche industriali regionali.

Il ruolo delle associazioni professionali e la richiesta di coinvolgimento

A chiudere i lavori, la coordinatrice di Federmanager Minerva Roma, Maria Rosaria Cardaci, ha posto l’accento sul valore del coinvolgimento delle associazioni nei tavoli tecnici che definiranno i nuovi strumenti. Secondo Cardaci, conoscere dall’interno le dinamiche aziendali permette di proporre soluzioni applicabili, capaci di evitare interventi teorici e distanti dalla realtà operativa delle imprese.

La partecipazione di soggetti con esperienza diretta, sostiene Minerva Roma, sarebbe essenziale per costruire un sistema solido, con criteri chiari e immediatamente utilizzabili dalle aziende interessate. Un approccio che punta a rendere efficace ogni nuovo strumento normativo, garantendo aderenza ai bisogni concreti del territorio.

Un Lazio che punta su talento e pari opportunità come motore di crescita

Il quadro delineato da Federmanager Roma suggerisce un territorio pronto a consolidare un modello di sviluppo centrato sul contributo femminile. Il dato del 28,2% di dirigenti donne, insieme all’elevata partecipazione femminile al mercato del lavoro, traccia uno scenario in cui imprese e istituzioni possono collaborare per una crescita più equilibrata e innovativa. Il Lazio si presenta così come laboratorio avanzato di politiche per il lavoro, dove parità e produttività possono procedere insieme, trasformando un principio in valore competitivo.