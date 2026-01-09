Lazio. Botteghe senza eredi, allarme artigiani: in Italia mancano 750 mila profili

L’Italia continua a vendere nel mondo qualità, gusto e manifattura, però fatica a tenere aperte le botteghe: non perché manchino clienti, bensì perché manca chi prende il testimone. L’Unione Artigianato Artistico e Tradizionale (UAAT), federazione dell’Unione Artigiani Italiani e delle PMI (UAI), lancia l’allarme sul 2026: domanda di lavoro insoddisfatta arrivata a quota 750.000 unità, mentre il Made in Italy artistico e tradizionale registra nuovi record e, secondo la stessa UAAT, sfiora 120 miliardi di euro di valore aggiunto.
Botteghe vuote, allarme artigiani: il nodo del ricambio generazionale
Il tema riguarda imprese, formazione, servizi pubblici e tenuta dei territori. Secondo dati diffusi negli ultimi mesi, il bacino degli artigiani in Italia si è ridotto in modo marcato nel decennio, con una contrazione che rende più difficile sostituire maestranze vicine alla pensione, soprattutto nei mestieri ad alta specializzazione. È un passaggio che incide anche sulle filiere collegate: restauro, sartoria di qualità, liuteria, lavorazione del vetro, riparazioni, impiantistica, manutenzioni, settori dove la manualità resta decisiva.
Botteghe vuote, allarme artigiani: “Mismatch” formativo e domanda che resta scoperta
UAAT individua il cuore del problema nel disallineamento fra percorsi scolastici e bisogni reali delle PMI. Francesco Michele Abballe, responsabile nazionale UAAT, parla di emergenza economica e culturale: aziende pronte ad assumere, portafogli ordini sostenuti dalla ripresa e investimenti attivati in questi anni, però poca disponibilità dei giovani a scegliere “la carriera del fare”.
Nella lettura dell’associazione, pesa una percezione sociale ancora arretrata del lavoro artigiano, visto come piano B, non come scelta di qualità.
Botteghe vuote, allarme artigiani: “Maestro Artigiano” e decontribuzione dei primi anni
Le richieste avanzate da UAAT puntano a sbloccare l’ingresso dei giovani in bottega e a rendere più semplice la formazione sul campo. Una proposta è la figura del “Maestro Artigiano”, in grado di certificare competenze, accompagnare apprendisti e ridurre ostacoli amministrativi.
Altro punto riguarda una decontribuzione totale della formazione in azienda per i primi tre anni, così da favorire contratti stabili e percorsi pagati in modo dignitoso, senza scaricare sui piccoli laboratori l’intero peso di adempimenti e costi.
Botteghe vuote, allarme artigiani: il welfare per microimprese e il ruolo degli enti bilaterali
Sul versante UAI, il dirigente nazionale Giuseppe Zannetti richiama l’esigenza di servizi concreti per microimprese: previdenza, supporto su adempimenti, strumenti contro caro-energia, assistenza che consenta al titolare di dedicare tempo al lavoro e alla trasmissione di competenze, non solo alla burocrazia.
È un tema che tocca anche la qualità del lavoro: senza strumenti di protezione e regole leggibili, la bottega diventa meno attrattiva per chi cerca prospettive nel medio periodo.
Botteghe vuote, allarme artigiani: “Nuova bottega” e passaggio di testimone
L’UAI annuncia la promozione di spazi dove maestri prossimi alla pensione trasmettono competenze a giovani digital-nativi, in un modello che unisce strumenti moderni e saperi tradizionali. L’obiettivo dichiarato è evitare la perdita di un patrimonio di conoscenze e rendere l’artigianato coerente con l’economia di oggi: prodotti personalizzati, filiere corte, manutenzione qualificata, identità dei territori, ma anche uso di tecnologie e processi efficienti.
La partita del 2026, in chiave istituzionale, diventa quindi una questione di politiche attive: orientamento, formazione tecnica, incentivi all’apprendistato, welfare di settore e tutela del lavoro artigiano come bene economico e culturale.