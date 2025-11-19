Lazio: cambio di guardia tra i falconieri, arriva Giacomo Garruto

Nel mondo del calcio, dove ogni dettaglio conta, anche il ruolo del falconiere della Lazio assume un’importanza non indifferente. Recentemente, la società biancoceleste ha visto un cambio significativo in questa figura simbolica: l’arrivo di Giacomo Garruto al posto di Juan Bernabé. Questa sostituzione segna anche l’inizio di una nuova era per il rituale del volo dell’aquila all’Olimpico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un nuovo inizio con Giacomo Garruto

Giacomo Garruto, conosciuto per la sua esperienza e passione nel campo dell’addestramento dei rapaci, è stato scelto come nuovo falconiere della Lazio. Presidente del parco natura di Formello in via della Selvotta, Garruto è già al lavoro per preparare la nuova aquila che prenderà il posto di Olympia. Il suo obiettivo è quello di continuare a mantenere viva una tradizione che entusiasma non solo i tifosi ma tutto l’ambiente sportivo.

L’addio a Juan Bernabé

Il cambio si è reso necessario dopo che Juan Bernabé è stato allontanato dalla società. La decisione è stata presa in seguito alla diffusione di video intimi sui suoi social media, un comportamento giudicato inappropriato dalla dirigenza laziale. Insieme a lui se n’è andata anche Olympia, l’aquila che accompagnava le partite casalinghe della Lazio da anni.

L’importanza del volo dell’aquila

Il volo dell’aquila rappresenta un momento atteso dai tifosi biancocelesti prima delle partite casalinghe. Questo spettacolo non solo aggiunge fascino alle gare, ma è divenuto un vero e proprio simbolo della squadra capitolina. L’aquila simboleggia forza e libertà, valori profondamente radicati nella storia e nell’identità del club.

La preparazione della nuova aquila

Sotto la guida esperta di Garruto, la nuova aquila sta attraversando un periodo di addestramento intensivo per adattarsi al volo nello stadio. La scelta del rapace non è casuale: deve essere forte, abituato alla presenza umana e capace di affrontare le condizioni particolari dell'Olimpico durante le partite.

La tifoseria

I tifosi hanno accolto con curiosità e attesa il nuovo capitolo che si apre con Garruto e la sua aquila. Se inizialmente c'è stato un po' di scetticismo verso questo cambiamento improvviso, ora l'attesa per vedere il nuovo rapace librarsi nel cielo dello stadio è palpabile. Molti sperano che questa transizione porti fortuna e nuovi successi alla squadra.

Mentre si avvicina il giorno in cui il nuovo falconiere debutterà ufficialmente all’Olimpico con il suo rapace, cresce l’entusiasmo tra i sostenitori della Lazio. L’inserimento di Giacomo Garruto rappresenta una promessa di continuità per una tradizione ormai amata da tutti gli appassionati dello sport e del club.