Lazio da applausi al Maradona: 2-0 al Napoli e prova di forza prima di Bergamo

La Lazio firma una vittoria piena, autorevole, mai davvero messa in discussione, e lo fa ancora una volta nello stadio che negli ultimi anni è diventato terreno favorevole. Al Maradona finisce 2-0 per i biancocelesti, con un gol in avvio di Cancellieri e il raddoppio di Basic a inizio ripresa: un successo che pesa per classifica, prestigio e morale, anche perché arriva alla vigilia dell’appuntamento più delicato della stagione, mercoledì a Bergamo in Coppa Italia.

Lazio-Napoli, vittoria netta che cambia il peso della settimana

Non è soltanto il risultato a colpire, ma il modo in cui è maturato. La squadra di Sarri ha aggredito la partita dal primo minuto, ha tolto certezze al Napoli e ha imposto subito una qualità di palleggio e una velocità di esecuzione che i padroni di casa non sono riusciti a reggere. Il vantaggio arrivato dopo appena sei minuti ha indirizzato il confronto, ma non lo spiega fino in fondo. La sensazione, infatti, è che la Lazio abbia avuto sempre in mano il controllo tecnico e mentale della gara. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cancellieri ha aperto la serata raccogliendo una manovra ben costruita, nata dall’intesa con Zaccagni e rifinita da Taylor. Un’azione pulita, rapida, da squadra lucida e già dentro la partita. Da quel momento il Napoli ha provato a ricomporsi, senza però trovare continuità né ritmo. La formazione di Conte ha manovrato con lentezza, ha faticato a incidere sulle corsie e ha prodotto troppo poco per mettere in discussione l’inerzia del match.

Biancocelesti padroni del campo: gioco, intensità e occasioni

La differenza si è vista soprattutto nella gestione del pallone e nelle uscite sulle fasce. La Lazio ha trovato ampiezza, ha sfruttato bene Tavares e Lazzari, ha accompagnato l’azione con i tempi giusti e ha portato pressione su una difesa napoletana poco brillante nelle letture. Nel primo tempo il punteggio sarebbe potuto essere anche più largo. Il rigore fallito da Zaccagni, parato da Milinkovic-Savic, ha lasciato aperto il risultato, ma non ha cambiato il volto della partita. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Quel penalty sbagliato avrebbe potuto rappresentare una svolta emotiva a favore del Napoli. Invece è successo il contrario. La Lazio ha continuato a giocare con ordine, senza scomporsi, e prima dell’intervallo ha creato altre situazioni nitide con Noslin e Tavares. In quel passaggio del match è emersa una maturità nuova: la squadra non si è fatta condizionare dall’errore, ha mantenuto la distanza giusta tra i reparti e ha continuato a leggere meglio ogni fase.

Il Napoli si inceppa in casa e perde certezze al Maradona

Per il Napoli è un passaggio inatteso, forse il più opaco davanti al proprio pubblico da molti mesi a questa parte. La squadra non perdeva in casa proprio dalla sfida con la Lazio della scorsa stagione, e il dato racconta già molto. Conte aveva scelto un impianto offensivo pensato per alzare il livello qualitativo negli ultimi trenta metri, con De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund, ma il piano non ha prodotto gli effetti sperati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il punto è che il Napoli non è riuscito quasi mai a cambiare passo. La circolazione del pallone è stata lenta, spesso prevedibile, con pochi strappi e poca presenza reale in area. Le rare opportunità sono nate in maniera episodica, non da una pressione organizzata. Un tiro alto da fuori di De Bruyne nel primo tempo e il palo esterno colpito da Alisson nella ripresa restano gli squilli più visibili di una serata povera di vere occasioni. Troppo poco per una squadra che lotta nei piani alti e che rischia ora di vedere avvicinarsi o essere raggiunta in classifica.

Cancellieri e Basic decidono, Tavares spacca la partita

Il secondo gol è arrivato al 12’ della ripresa, in un momento nel quale il Napoli sperava di ripartire dopo i cambi dell’intervallo. Invece la Lazio ha colpito ancora, sfruttando un recupero a centrocampo e la progressione di Tavares, uno dei più incisivi dell’intera serata. Il suo pallone messo al centro ha creato scompiglio, Noslin non è riuscito a concludere bene, ma Basic si è fatto trovare pronto e ha firmato il raddoppio.

È una rete che premia un centrocampo capace di lavorare tanto in fase di contenimento quanto in inserimento. Basic, Cataldi e Taylor hanno dato equilibrio e applicazione, permettendo alla Lazio di tenere corta la squadra e di ripartire con logica. Anche il rientro di Gila ha aggiunto solidità, mentre Romagnoli ha guidato la linea difensiva con personalità. Davanti, poi, Cancellieri ha offerto una prestazione viva, fatta di profondità, pressione e presenza continua.

Verso Atalanta-Lazio con fiducia nuova e gestione intelligente

Nella parte finale Sarri ha pensato anche a mercoledì. Le sostituzioni di Zaccagni, Cataldi, Gila e Basic hanno avuto una doppia funzione: proteggere energie preziose e blindare un risultato ormai orientato. La Lazio ha abbassato leggermente il baricentro, ma senza dare l’idea di soffrire davvero. Il Napoli ha continuato a premere in modo sterile, sbattendo su un muro ordinato e sempre pronto alla copertura.

Questo 2-0 vale dunque molto più di tre punti. Dice che la Lazio arriva alla gara di Bergamo con convinzione, gamba e certezze tattiche. Dice pure che il gruppo sa cambiare pelle, sa essere aggressivo quando serve e sa amministrare con lucidità quando la partita lo richiede. Vincere per il quarto anno consecutivo al Maradona non può essere liquidato come una semplice statistica: è un segnale tecnico, psicologico e simbolico. In un momento nel quale ogni dettaglio pesa, la Lazio ha scelto il modo migliore per presentarsi all’incrocio che può indirizzare il finale di stagione.