Lazio, dalla Regione un Concorso letterario per trasformare la passione per la scrittura in lavoro

La Giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile, Simona Baldassarre, ha approvato la realizzazione dell’iniziativa “Lazio Libri – Concorso letterario cuori narranti”.

Il concorso prevede uno stanziamento di 300mila euro in favore di Lazio Innova, con la finalità di creare opportunità di visibilità per giovani scrittori di età compresa tra 14 e 34 anni nel settore dell’editoria, tramite la promozione delle loro opere di esordio e l’incoraggiamento alla scrittura narrativa del racconto breve.

Macchina da scrivere, martelletti azionati dalla tastiera

L’iniziativa prevede l’istituzione di un premio consistente nella pubblicazione della prima edizione del libro dell’autore vincitore, e la sua valorizzazione nelle maggiori fiere del libro nazionali e internazionali.

«La delibera è un progetto innovativo, un riconoscimento verso i giovani, un impegno a sostenerli per scovare talenti e, soprattutto, talenti letterari, visto che il libro e la lettura sono cardini dell’economia della conoscenza», ha dichiarato l’assessore Simona Baldassarre.

«Il Lazio è una fucina di scrittori e questa Regione è particolarmente attenta ai più giovani, che hanno bisogno di essere sostenuti per trasformare la passione per la scrittura in un lavoro. Con questo premio, andiamo in questa direzione, per costruire opportunità e valorizzare i nostri giovani, che hanno in questo Assessorato un interlocutore attento e vicino. Porteremo i vincitori nelle fiere internazionali. Un aiuto concreto anche per promuovere sempre meglio il brand Lazio all’estero», ha concluso l’assessore Simona Baldassarre.