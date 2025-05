È stata una giornata intensa, scandita da due operazioni distinte ma unite dalla stessa urgenza e dallo stesso scenario: la montagna, con la sua bellezza austera e le sue insidie silenziose. Sabato 3 maggio, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è stato impegnato in due interventi di elisoccorso in ambiente impervio, che hanno richiesto tempestività, coordinamento e precisione chirurgica nelle operazioni.

Interventi delicati del Soccorso Alpino su Monte Redentore e Monte Cervia

Il primo episodio si è verificato nella tarda mattinata sul Monte Redentore, nel territorio di Formia (LT), uno dei percorsi più amati del sud pontino, frequentato da escursionisti per la vista mozzafiato che offre sulla costa. Qui, una donna di 50 anni, residente nel Lazio, è rimasta ferita durante la discesa, riportando un sospetto trauma a un arto inferiore. Il sentiero, in alcuni tratti ripido e scivoloso, si è rivelato insidioso: l’escursionista ha perso l’equilibrio, finendo a terra e trovandosi nell’impossibilità di proseguire.

A quel punto è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto è arrivata in breve tempo l’eliambulanza Ares 118, con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS, il medico e l’infermiere del 118. Dopo la valutazione delle condizioni, la donna è stata stabilizzata e successivamente trasportata in volo all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per gli accertamenti del caso. Eliambulanza Ares 118

Sul Monte Cervia un trauma cranico grave: soccorso complesso e recupero in verricello

Poche ore più tardi, nel pomeriggio, l’allerta è scattata in un’altra zona montuosa del Lazio, questa volta in provincia di Rieti. Siamo sul Monte Cervia, vicino al comune di Collegiove, un centro abitato da 129 anime, una delle mete meno battute ma amate da chi cerca itinerari più selvaggi e meno frequentati. Erano le 16:10 quando un uomo di 80 anni, esperto camminatore secondo chi era con lui, ha perso l’equilibrio e battuto violentemente la testa contro una pietra durante la discesa.

In questo caso, il trauma è apparso subito serio. La centrale operativa ha disposto l’invio immediato dell’eliambulanza con il team sanitario e il tecnico del Soccorso Alpino a bordo. Il luogo dell’incidente, in una zona non raggiungibile con mezzi via terra, ha richiesto il recupero con verricello: una manovra delicata, che i soccorritori hanno compiuto in sicurezza nonostante il vento teso che sferzava la dorsale. L’uomo, una volta stabilizzato, è stato elitrasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma.

Un lavoro invisibile che salva vite in ambienti difficili

Questi due interventi, avvenuti nel giro di poche ore e in contesti completamente diversi, mostrano con chiarezza come il territorio montano del Lazio, per quanto affascinante, richieda rispetto, preparazione e attenzione costante. La risposta tempestiva dei soccorritori – tecnici del CNSAS e personale sanitario del 118 – dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale un sistema integrato e ben addestrato nei soccorsi in ambiente impervio.

Chi si avventura in montagna lo fa spesso alla ricerca di silenzio, bellezza, sfida personale. Ma è bene ricordare che anche sentieri familiari possono diventare complessi in pochi secondi. L’esperienza, la prudenza e soprattutto la capacità di chiedere aiuto nel momento giusto possono fare la differenza.

