Lazio, due interventi per migliorare viabilità e sicurezza su S.R. 630 Ausonia e S.P. Via dei Laghi

Due importanti progetti per aumentare la sicurezza stradale in zone ad alto rischio di incidentalità, con un investimento di 18,8 milioni di euro

La Regione Lazio ha presentato due progetti di grande rilevanza per il miglioramento della viabilità e la sicurezza stradale. Gli interventi, approvati dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), riguardano la Strada Regionale 630 Ausonia e la Strada Provinciale Via dei Laghi, con un investimento complessivo di 18,8 milioni di euro. I progetti saranno realizzati da ASTRAL e promettono un significativo impatto positivo a livello territoriale.

Dettagli dei due progetti

Questa mattina (29 luglio, ndr) nella sala consiliare del Comune di Castelnuovo Parano, in provincia di Frosinone, si è tenuto un incontro con i sindaci di Pignataro Interamna, San Giorgio al Liri, Esperia, Castelnuovo Parano, Ausonia e Spigno Saturnia, durante il quale è stato illustrato il progetto di messa in sicurezza e adeguamento normativo della Strada Regionale 630 Ausonia.

Finanziato attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 con un importo di circa 10,8 milioni di euro, questo intervento mira a migliorare la sicurezza stradale in una zona ad alto rischio di incidentalità.

Nel pomeriggio, un secondo incontro presso la sala consiliare del Comune di Ciampino ha visto la partecipazione dei sindaci di Marino, Rocca Di Papa, Nemi, Velletri, Ciampino, Castel Gandolfo, Lanuvio, Albano, Ariccia e Genzano di Roma. L’attenzione è stata rivolta al progetto che interesserà la Via dei Laghi, in particolare la realizzazione di un sottopasso in località Casabianca.

Questo intervento, cofinanziato con 8 milioni di euro tramite il FSC 2021-2027, ha l’obiettivo di fluidificare il traffico locale, riducendo la congestione veicolare e migliorando la viabilità nelle strade limitrofe.

Sala Consiliare Comune di Castelnuovo Parano (Fr)

Obiettivi degli interventi

Giancarlo Righini, assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, ha sottolineato l’importanza di questi interventi, affermando: “La giornata di oggi mette in evidenza ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione regionale verso le proprie realtà territoriali. La nostra strategia è quella di mettere in campo politiche infrastrutturali tese alla valorizzazione e alla crescita economica dei Comuni del Lazio.”

Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori Pubblici, Viabilità e Infrastrutture, ha aggiunto: “Con l’utilizzo dei fondi FSC, la Regione Lazio è impegnata a donare ai territori una viabilità e delle infrastrutture sicure e all’avanguardia. Dopo molti anni, siamo in grado di dare risposte importanti a questi territori che aspettavano sicurezza nelle loro arterie principali.”

Pasquale Ciacciarelli, assessore all’Urbanistica e Politiche abitative, ha espresso soddisfazione per l’avvio dei progetti: “La messa in sicurezza della S.R. 630 ha costituito un impegno costante della mia attività politica. Grazie al presidente Rocca per il costante impegno che ha consentito di arrivare a questo importante risultato.”

Gli interventi sulla S.R. 630 Ausonia e sulla S.P. Via dei Laghi rappresentano un passo significativo verso il miglioramento della sicurezza stradale e la fluidificazione del traffico nella Regione Lazio. La messa in sicurezza delle arterie stradali non solo ridurrà il rischio di incidenti, ma promuoverà anche lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali.

Questi progetti dimostrano l’importanza di investire in infrastrutture moderne e sicure per il benessere collettivo, confermando l’impegno della Regione Lazio e del Governo nazionale nel rispondere alle esigenze dei territori.