Lazio e Abruzzo insieme per una diplomazia della crescita. L’8 novembre a Fiuggi “Italian Routes. Beyond Roots 2025”

Una nuova forma di diplomazia economica parte dal cuore dell’Italia. Sabato 8 novembre 2025, al Teatro Comunale di Fiuggi (FR), andrà in scena “Italian Routes. Beyond Roots 2025”, evento inaugurale del progetto Radici e Imprese, la prima iniziativa congiunta tra Regione Lazio e Regione Abruzzo dedicata alla costruzione di un ecosistema permanente di “Diplomazia della Crescita” fondato sulla diaspora italiana.

Promossa nell’ambito del programma nazionale ITALEA del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), l’iniziativa segna un passaggio decisivo: Lazio e Abruzzo diventano regioni pioniere di un modello interregionale scalabile, capace di unire imprese, territori e comunità italiane nel mondo in un progetto comune di sviluppo sostenibile, attrazione di investimenti e valorizzazione identitaria.

Italian Routes 2025: Fiuggi laboratorio della nuova Diplomazia della Crescita

L’incontro di Fiuggi sarà più di un convegno: rappresenterà il primo passo concreto verso la costruzione di una rete di economia delle radici che supera i confini geografici e istituzionali.

Il titolo scelto, “Fiuggi e la Ciociaria: l’autenticità che unisce territori, imprese e investimenti globali”, racchiude l’essenza del progetto: far dialogare il tessuto produttivo locale con le comunità italiane all’estero, creando un nuovo modello di cooperazione economica e culturale.

Nel corso della giornata sono previste tavole rotonde, interventi istituzionali e sessioni di networking dedicate a tre aree tematiche chiave per il sistema Italia:

Cooperazione interregionale per la crescita , con la presentazione dell’asse Lazio–Abruzzo come modello replicabile a livello nazionale.

, con la presentazione dell’asse Lazio–Abruzzo come modello replicabile a livello nazionale. Attrazione di investimenti dalla diaspora , attraverso strategie di fundraising per PMI, start-up e progetti di rigenerazione urbana e territoriale.

, attraverso strategie di fundraising per PMI, start-up e progetti di rigenerazione urbana e territoriale. Export e innovazione dell’heritage italiano, con focus sull’artigianato, l’agroalimentare e la manifattura identitaria, valorizzando gli oriundi come ambasciatori del Made in Italy nel mondo.

Fiuggi e la Ciociaria al centro della rinascita territoriale

Scegliere Fiuggi e la Ciociaria come sede inaugurale non è un caso. Questa parte del Lazio, segnata da una forte storia migratoria e da un patrimonio termale e naturale unico, diventa simbolo di una rinascita economica fondata sull’autenticità.

Il territorio, che per decenni ha visto partire generazioni di lavoratori verso l'estero, oggi si propone come laboratorio di ritorno per nuove forme di investimento e turismo esperienziale legato alle origini.

«Non vogliamo limitarci alla riscoperta delle radici, ma capitalizzare questo legame in progetti concreti» spiega Sonia Fiorini, responsabile del Team Italea Lazio.

«Il Lazio, e in particolare la Ciociaria, hanno il potenziale per moltiplicare l’impatto degli investimenti privati legati al recupero dei borghi, alla valorizzazione delle produzioni d’eccellenza e a un turismo industriale esperienziale. Beyond Roots è il nostro piano d’azione per il futuro».

La giornata dell’8 novembre diventa così un manifesto operativo per una nuova visione di diplomazia territoriale, che mette al centro il valore economico e culturale dell’identità italiana nel mondo.

Le radici come risorsa economica: nasce il modello Lazio–Abruzzo

Dietro Radici e Imprese c’è una strategia di lungo periodo che mira a costruire un ecosistema di connessioni permanenti tra imprese locali e comunità della diaspora.

Il progetto, sviluppato da Italea Lazio, Italea Abruzzo e NeverEndingTourism, rappresenta la naturale evoluzione economica del programma Italea promosso dal MAECI, e si inserisce nel più ampio disegno di rilancio dell'export italiano delineato nel Piano Export 2025.

L’obiettivo è trasformare il legame identitario in un motore di crescita reale, capace di generare impatti concreti su tre fronti:

Economico, grazie a investimenti diretti e nuovi mercati di riferimento; Sociale, attraverso il recupero del patrimonio culturale e dei borghi; Diplomatico, rafforzando il soft power italiano attraverso le reti globali degli oriundi.

Il modello Lazio–Abruzzo è il primo in Italia a proporre una cooperazione interregionale per la valorizzazione della diaspora, con l'intento di renderlo replicabile in altre regioni.

Italian Routes. Beyond Roots 2025: la forza dell’autenticità italiana

Il filo conduttore dell’intero ciclo di eventi sarà “L’autenticità italiana che connette”, un tema che sintetizza la filosofia alla base della Diplomazia della Crescita.

Non più solo il ritorno alle origini, ma un nuovo modo di fare impresa e turismo, dove l’identità diventa infrastruttura di sviluppo.

Fiuggi, con la sua storia termale e il suo paesaggio culturale, rappresenta il punto di partenza di un percorso che proseguirà in Abruzzo nelle settimane successive, per poi estendersi ad altre regioni e comunità italiane nel mondo.

Il programma nazionale Italea, coordinato dal MAECI, ha già coinvolto oltre 800 associazioni di italiani all’estero e più di 400 enti locali, con un obiettivo chiaro: trasformare il turismo delle radici in una leva di diplomazia economica e territoriale.

Con Beyond Roots, Lazio e Abruzzo aggiungono ora un tassello decisivo, ponendo le basi per un nuovo modello di sviluppo sostenibile basato su cultura, identità e innovazione.

Diplomazia della Crescita: un modello che parla all’Italia e al mondo

L’evento di Fiuggi sarà dunque un punto di partenza, non un punto d’arrivo.

In un momento storico in cui il Paese è chiamato a ridefinire le proprie strategie di internazionalizzazione, la Diplomazia della Crescita proposta da Lazio e Abruzzo rappresenta un modello replicabile per altre regioni, unendo promozione turistica, export e coesione sociale.

«Le radici sono il nuovo capitale sociale dell’Italia nel mondo», sottolineano i promotori di Beyond Roots. «Abbiamo milioni di persone pronte a investire emotivamente ed economicamente nel Paese delle loro origini: dobbiamo offrire loro un canale concreto per farlo».

Da Fiuggi parte dunque un esperimento ambizioso che guarda lontano: costruire un’economia delle relazioni tra territori e diaspora, capace di generare valore, innovazione e appartenenza.

Un progetto che, oltre le radici, punta dritto al futuro.