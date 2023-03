Lazio e Bologna non si fanno male: termina 0-0 la sfida del Dall’Ara

La Lazio non riesce a sfruttare il passo falso di Inter e Atalanta, pareggiando con il Bologna per 0-0. Se nel primo tempo i ragazzi di Sarri hanno creato qualche pericolo alla difesa rossoblu, nella ripresa si è vista una squadra stanca e senza idee, specialmente in avanti. Troppo poco per impensierire un Bologna che, settimana dopo settimana, da la sensazione di crescere sempre di più. La prossima settimana, i biancocelesti saranno impegnati nel derby capitolino contro la Roma, partita che potrà dire molto per quanto riguarda la qualificazione alla prossima Champions League.

Primo tempo

La prima vera palla gol della partita è della Lazio con Pedro che, da buona posizione, calcia di poco al lato alla destra del portiere rossoblu. Risponde il Bologna che al minuto 29 colpisce un palo con Ferguson, che da pochi passi non riesce a depositare il pallone in rete. Al 35° doppia palla gol per i biancocelesti con Skorupski che compie due miracoli, su Luis Alberto prima e Felipe Anderson poi. Termina sullo 0-0 la prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Ripresa che si apre con la grande palla gol per il Bologna, ma la conclusione di Kyriakopoulos termina di un niente sul fondo. Lazio completamente diversa da quella del primo tempo, non riuscendo mai a rendersi realmente pericolosa. Termina con il risultato di 0-0 la sfida del Dall’Ara.

Le pagelle

Provedel 6

Poco chiamato in causa, ma quando serve risponde presente.

Lazzari 5,5

Non bene oggi, non si rende mai pericoloso in fase offensiva.

Casale 6

Buona prova, anche se alcune volte va in difficoltà.

Romagnoli 6

Anche l’ex Milan si rende protagonista di una buona prestazione, rischiando poco e niente.

Hysaj 5,5

Benino in fase difensiva, decisamente meno in quella offensiva.

Vecino 6

Buona prova, fa sentire tutta la propria fisicità. Unica nota negativa è il cartellino giallo che non gli consentirà di giocare il derby per squalifica.

Milinkovic 5,5

Anche oggi, poteva fare di più. Non lo ha fatto.

Luis Alberto 6,5

Continua il grande periodo di forma da parte dello spagnolo, che cerca sempre di dare quel qualcosa in più alla squadra.

Pedro 6

Prova a rendersi pericoloso, soprattutto nella prima frazione di gioco. La stanchezza, però, si fa sentire nella ripresa.

Felipe Anderson 6

Apparso stanco, ma si sacrifica sempre per la squadra anche in fase difensiva.

Zaccagni 5,5

Non il solito Zaccagni. Non riesce mai a rendersi realmente pericoloso.

Basic (64′) 5

Entra ma non da nulla alla squadra.

Cancellieri (80′) S.V.

