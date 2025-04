Lazio, ecco dove saranno attivi gli Autovelox fino al 27 aprile 2025

Il controllo della velocità su strada è una delle misure più efficaci per prevenire incidenti e salvaguardare la sicurezza degli automobilisti. Nella Regione Lazio, come ormai da prassi consolidata, la Polizia Stradale ha diffuso il calendario settimanale dei servizi di rilevamento della velocità tramite autovelox mobili, attivi da lunedì 21 a domenica 27 aprile 2025.

I punti chiave del monitoraggio settimanale

Si parte lunedì 21 aprile con una delle strade più trafficate del sud pontino, la Strada Statale 148 Pontina, tratto sud della provincia di Latina. Non è un caso: la Pontina è tristemente nota per l’elevato numero di incidenti, spesso causati da velocità eccessiva, sorpassi azzardati e condizioni stradali non sempre ottimali. Negli ultimi anni, proprio qui si sono registrate diverse vittime, tanto da far diventare questo tratto una priorità per le forze dell’ordine.

Il secondo intervento è previsto per giovedì 24 aprile sulla Strada Statale 675 Umbro-Laziale, in provincia di Viterbo. Una direttrice strategica che collega l’Umbria con il Lazio, spesso percorsa da mezzi pesanti e automobilisti in transito verso l’autostrada A1. Anche in questo caso, il rischio maggiore riguarda la velocità, che in un tratto apparentemente lineare e scorrevole tende a superare facilmente i limiti previsti.

A12 nel mirino: doppio controllo nel weekend

Attenzione massima nel fine settimana sulla Autostrada A12 Roma-Civitavecchia, in particolare all’altezza dell’area di servizio Arrone, nel territorio della provincia di Roma. Il servizio sarà attivo sia sabato 26 che domenica 27 aprile. La scelta di collocare due giornate consecutive di rilevamento nello stesso punto non è casuale: si tratta di uno dei principali assi di collegamento tra la Capitale e il litorale tirrenico, molto trafficato soprattutto nei weekend di primavera, quando aumentano gli spostamenti per brevi vacanze e gite fuori porta.

Un approccio preventivo, non punitivo

Va sottolineato che la presenza degli autovelox non nasce con uno spirito repressivo. L’obiettivo dichiarato delle autorità è quello di educare gli automobilisti al rispetto dei limiti, più che punire le infrazioni. La pubblicazione settimanale del calendario da parte della Polizia Stradale rientra infatti in una logica di trasparenza e prevenzione. Sapere dove si trovano i controlli può incoraggiare una guida più prudente e responsabile, soprattutto nei tratti più critici.

Una mappa della sicurezza

In fondo, ogni calendario degli autovelox racconta qualcosa di più del semplice posizionamento di apparecchiature elettroniche. È una sorta di mappa dinamica dei punti nevralgici della viabilità regionale. Un promemoria silenzioso che ci ricorda quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sulla strada, non solo per evitare una multa, ma per contribuire – con piccoli gesti quotidiani – a rendere le strade del Lazio un po’ più sicure per tutti.

© Riproduzione riservata