Lazio-Fiorentina 1-0, gol di Immobile al fotofinish su rigore

La Lazio batte 1-0 la Fiorentina nel 'monday night' della decima giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico di Roma. A decidere il match il calcio di rigore realizzato al 95' da Immobile. In classifica i viola restano fermi al 6° posto con 17 punti, mentre i biancocelesti sono settimi a quota 16. Partono forte i padroni di casa e all'8' ci prova Guendouzi che entra in area dalla destra e mette un pallone teso sul quale però non arrivano gli attaccanti biancocelesti. Al 12' Lazio vicinissima al gol: Castellanos va in profondità, guadagna il fondo e sterza, palla in mezzo per Luis Alberto che calcia sull'esterno della rete. Un minuto dopo gol annullato alla Fiorentina. Beltran parte sul filo del fuorigioco e supera Provedel in uscita ma la rete viene annullata per un tocco di mano dello stesso argentino.

Al 17' ancora viola pericolosissimi sempre con Beltran che impatta di testa un cross dalla sinistra e la palla colpisce il palo. Poco prima della mezz'ora pericoloso Zaccagni: sterzata al limite dell'area di rigore e conclusione che termina a lato. Al 37' bell'azione della Fiorentina con Ikoné che serve in profondità Nico Gonzalez ma Provedel è prontissimo nell'uscita bassa sull'argentino. Grande equilibrio e scarse occasioni nella prima parte della ripresa: al 9' ci prova Ikoné con un tiro al volo parato da Provedel. Al 20' nuovo tentativo da parte della Fiorentina, Ikoné trasmette palla da destra a sinistra a Nico Gonzalez, conclusione con il sinistro troppo schiacciata che termina a lato. Nella seconda parte della frazione crescono i padroni di casa e al 25' vanno vicinissimi al vantaggio: Felipe Anderson manda a spasso tutta la difesa della Fiorentina, calcia, prima conclusione respinta, secondo tiro oltre la traversa. Al 38' Di nuovo Lazio vicina al vantaggio, questa volta ci prova Vecino, conslusione in diagonale di destro con palla che termina di poco fuori. Al 40' tentativo anche da parte della Fiorentina, dagli sviluppi di un angolo, ci prova Nzola al volo, Provedel para. Quando sembra inevitabile lo 0-0 la partita si sblocca per un calcio di rigore concesso alla Lazio per un fallo di mano di Milenkovic. Dagli 11 metri Immobile non sbaglia e regala tre punti pesantissimi alla sua squadra.

