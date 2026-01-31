Lazio-Genoa 3-2, Olimpico vuoto e rigore al 100’: Cataldi regala a Sarri tre punti sofferti

Lo stadio quasi deserto, la contestazione che pesa come un macigno e una partita che si accende tutta dopo l’intervallo: la Lazio supera il Genoa 3-2 con un rigore trasformato al 100’ da Danilo Cataldi, chiudendo una serata che sembrava destinata a restare sospesa fra nervi e silenzi. Tre penalty in totale, più un gol “sporco” e bellissimo come significato: il primo in biancoceleste di Taylor.

Olimpico senza tifosi: la protesta e il messaggio alla società

La cornice è stata la notizia dentro la notizia: sugli spalti pochissima gente, effetto della contestazione che ha svuotato lo Stadio Olimpico e ha lasciato alla squadra un clima insolito, quasi irreale. Nel prepartita, Maurizio Sarri ha letto quel vuoto non come disamore, ma come gesto che “dice” qualcosa alla società: una forma dura di partecipazione, per quanto dolorosa da vivere in campo.

I rigori e l’episodio che cambia la partita: Pedro sblocca al 56’

Per oltre un tempo l’incontro resta bloccato, con ritmi bassi e poche vere occasioni. Poi la gara cambia faccia: al 56’ la Lazio passa dal dischetto con Pedro, freddo dagli undici metri. Il rigore, assegnato dopo la valutazione dell’episodio in area, diventa la scintilla che accende la ripresa e dà ai biancocelesti l’inerzia che sembrava mancare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il primo gol di Taylor in biancoceleste: 2-0 e partita indirizzata

Il raddoppio arriva pochi minuti dopo e porta una firma nuova: Taylor segna il suo primo gol con la maglia della Lazio, sfruttando un’azione nata da pressione alta e recupero palla, con la giocata decisiva che manda l’olandese davanti al portiere per il 2-0. In quel momento la partita sembra finalmente in discesa: la Lazio ha margine, il Genoa pare colpito, l’Olimpico resta muto ma l’area di rigore ospite comincia a tremare. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La rimonta del Genoa: Malinovskyi dal dischetto e Vitinha riaprono tutto

Il copione però si spezza subito. Una mano in area su tiro da fuori porta l’arbitro Luca Zufferli a indicare il dischetto: Ruslan Malinovskyi non sbaglia e firma il 2-1. La Lazio accusa il colpo, perde qualche certezza, concede campo e tempi di gioco. Il pareggio arriva con Vitinha, che completa la rimonta e trasforma il finale in un braccio di ferro nervoso, fatto di dettagli, proteste e seconde palle. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il rigore al 100’ di Cataldi: vittoria e domande aperte

Quando il match sembra scivolare verso un pareggio che avrebbe avuto il sapore dell’occasione persa, arriva l’ultimo episodio: calcio di rigore nei minuti di recupero, Cataldi sul dischetto, il 3-2 al 100’. È una vittoria che vale ossigeno e classifica, ma che non cancella le domande: perché una squadra capace di andare sul 2-0 ha concesso una rimonta così rapida? E quanto incide un clima esterno che, piaccia o no, entra nello spogliatoio?

Reazioni: Sarri, De Rossi e l’immagine di una serata anomala

Nel dopopartita, Sarri ha difeso l’atteggiamento dei suoi, parlando di risposta di gruppo e insistendo sull’idea che il vuoto sugli spalti sia comunque “amore”, anche se espresso nel modo più duro. Dall’altra parte Daniele De Rossi ha raccontato con amara ironia l’assurdità dell’Olimpico semivuoto, sottolineando quanto la partita abbia girato su episodi e quanto il Genoa, per larghi tratti, avesse meritato almeno il pari. È il senso ultimo della serata: una vittoria che pesa, ma non leggera.