Lazio. Giubileo, 58 nuovi bus Cotral per il trasporto dei pellegrini: le caratteristiche

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme all’assessore alla Mobilità, Fabrizio Ghera e al presidente di Cotral, Manolo Cipolla, hanno presentato oggi 10 dei 58 nuovi bus, destinati a potenziare il trasporto pubblico per il Giubileo 2025.

Nati per il trasporto dei pellegrini, i 58 Iveco Crossway presentati oggi, entreranno immediatamente in servizio per potenziare in modo efficiente il sistema di trasporto pubblico e agevolare la mobilità dei visitatori su diverse linee strategiche della rete regionale nel corso dell’Anno Santo.

Rafforzati i collegamenti tra tutti i capoluoghi di provincia

Con le linee J saranno rafforzati i collegamenti tra Magliana e l’aeroporto di Fiumicino, le tratte ad altissima frequentazione verso Tivoli o quelle del litorale tra Pomezia e Ostia, oltre ai collegamenti con tutti i capoluoghi di provincia.

Nuovo bus Cotral

I nuovi mezzi faranno servizio anche sulle tratte che collegano diverse zone del territorio come l’area dei Castelli Romani, il settore Tiburtino-Flaminio, il distretto della Città dei Papi (Anagni e Fiuggi) e sulla via Cassia, con particolare attenzione all’intermodalità presso la stazione di Cesano.

Un altro importante miglioramento riguarderà la mobilità tra Saxa Rubra e Cipro, con l’introduzione di una navetta che offrirà un collegamento strategico tra Roma nord e il Vaticano, chiudendo così l’anello ferroviario su gomma.

Iveco Crossway

Gli Iveco Crossway da 53 posti a sedere sono autobus di 12 metri, completamente accessibili per il trasporto dei disabili. Si tratta di mezzi Euro 6 – la categoria più bassa in termini di emissioni inquinanti – e, in analogia con tutti i nuovi bus, sono accessoriati con sistema AVM, conta passeggeri, sistema di videosorveglianza, indicatori di linea, sistemi multimediali di bordo e di integrazione con la bigliettazione elettronica.

Rocca al centro con Ghera e Cipolla

L’acquisto dei 58 mezzi, un investimento complessivo di 15,5 milioni di euro, è stato reso possibile grazie ai fondi giubilari, in attuazione di un contratto già attivo per la fornitura di nuovi veicoli.

Piccoli Comuni difficili da raggiungere

Entro la fine del 2025, Cotral porterà in servizio 110 nuovi autobus per potenziare il trasporto pubblico del Lazio, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e all’accessibilità delle aree più remote. Tra questi, 10 minibus dedicati ai piccoli Comuni difficili da raggiungere, 18 autobus Euro 6, e 62 nuovi autobus a metano che si uniranno ai 178 già in servizio.

Presentazione dei nuovi bus

Novità assoluta saranno i 20 autobus full electric, i primi della flotta Cotral, destinati alle tratte suburbane del quadrante nord-est della provincia di Roma. Dal 2016 a oggi Cotral ha messo in servizio 1300 autobus rinnovando completamente la propria flotta.