Lazio, Giunta Rocca: gli assessori? I nomi certi e i rebus

Mentre per Francesco Rocca si avvicina il giorno della proclamazione dopo la vittoria alle elezioni regionali per il Lazio, si lavora sulla composizione della Giunta. La nomina di Rocca è attesa tra giovedì 23 e venerdì 24 sera.

Gli assessori saranno dieci, con il sempre più probabile incarico alla sanità per Rocca. Secondo diversi retroscena sei assessori saranno di Fdi. Ma il resto è ancora un enigma perché oltre a equilibrare i rapporti di forza tra i partiti, bisognerà rispettare anche l’equilibrio tra i territori e le quote di genere.

Giunta Rocca, le probabili combinazioni dei 10 assessori

L’ipotesi attualmente più accreditata è quella di due assessori per Forza Italia e due per la Lega. Fino ad oggi si faceva il nome del leghista Pino Cangemi ma potrebbero invece essere chiamati con tre assessori leghisti e la presidenza dell’aula a Forza Italia. In questo caso, visto che non si potrà salire oltre il numero di dieci assessori, sarà necessario “eliminare” un assessore di FdI o uno tra le reclute di Berlusconi.

I nomi certi

Per ora sembrano certi i nomi di Roberta Angelilli, che si aggiudicherebbe anche la vicepresidenza della Regione, Fabrizio Ghera, Massimiliano Maselli e Giancarlo Righini (uomo di orbita meloniana). A rappresentare Frosinone sembra sicuro il leghista Pasquale Ciacciarelli mentre a Latina spicca la figura di Giuseppe Simeone. Da capire chi rappresenterà Rieti e chi Viterbo.

© Riproduzione riservata