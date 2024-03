Lazio, Igor Tudor nuovo allenatore

(Adnkronos) – La Lazio ha scelto Igor Tudor come nuovo allenatore. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha incontrato a Roma il tecnico ed il suo agente ed è stata trovata, a quanto apprende l'Adnkronos, un'intesa di massima per un contratto fino al 2025, con l'opzione per un altro anno. L'ex allenatore di Marsiglia e Verona, sostituirà quindi il dimissionario Maurizio Sarri, e potrebbe prendere la squadra dopo la gara con il Frosinone dove andrà in panchina il vice di Sarri, Giovanni Martusciello. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata