Lazio in Tour 2026, bus e treni gratis per i giovani dal 1 luglio al 15 settembre

Lazio in Tour 2026 torna per l’estate e riapre ai giovani la possibilità di muoversi gratis su bus e treni regionali. Dal 1 luglio al 15 settembre i ragazzi dai 16 ai 25 anni compiuti, residenti nei Comuni del Lazio e iscritti alla Carta Giovani “Bella X Noi”, potranno usare i servizi regionali Cotral e Trenitalia in seconda classe senza pagare il biglietto, con alcune esclusioni precise da conoscere prima di partire. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lazio in Tour 2026, chi può viaggiare gratis su bus e treni regionali

La misura rinnovata dalla Regione Lazio punta a rendere più semplice la mobilità estiva dei giovani, collegando trasporti pubblici, tempo libero, cultura e scoperta del territorio. Il beneficio riguarda una fascia molto ampia di ragazzi e ragazze: studenti, universitari, giovani lavoratori, residenti nei Comuni laziali, dai 16 anni fino ai 25 anni compiuti. Il requisito anagrafico non basta da solo. Per accedere alla promozione occorre essere iscritti alla Carta Giovani “Bella X Noi”, strumento regionale pensato per favorire l’accesso a opportunità, servizi, iniziative culturali e agevolazioni dedicate alle nuove generazioni.

Il periodo coperto dall’agevolazione coincide con la parte centrale dell’estate: si parte lunedì 1 luglio e si arriva fino a martedì 15 settembre. Sono oltre due mesi nei quali il trasporto pubblico regionale diventa una leva concreta per spostarsi senza incidere sul bilancio familiare, con una ricaduta diretta anche sulla possibilità di raggiungere borghi, località balneari, parchi, aree archeologiche, musei e città d’arte.

Bus Cotral e treni Trenitalia: le tratte comprese nella promozione

Lazio in Tour 2026 consente l’utilizzo gratuito dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su strada e su ferrovia. Sul versante dei bus, il riferimento è alla rete gestita da Cotral, fondamentale per i collegamenti provinciali e per molte aree non servite direttamente dalla ferrovia. Sul versante dei treni, l’agevolazione riguarda i servizi regionali Trenitalia in seconda classe, entro i confini territoriali e di competenza della Regione Lazio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nel perimetro della promozione rientrano anche le due tratte delle ex ferrovie concesse, Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo, collegamenti particolarmente utilizzati da pendolari, studenti e viaggiatori diretti verso l’area metropolitana romana, il litorale e il quadrante nord del Lazio. L’inserimento di queste linee rende la misura più ampia e più utile, perché tocca direttrici dove la domanda di mobilità giovanile è alta durante i mesi estivi.

La gratuità non equivale però a un accesso senza regole a ogni servizio ferroviario presente sul territorio. Restano esclusi il Leonardo express, il Civitavecchia express e tutti i servizi di trasporto combinato relativi a tratte non gestite da Trenitalia. È un passaggio importante per evitare equivoci al momento della partenza: la promozione riguarda la mobilità regionale ordinaria, non i servizi speciali o integrati fuori dal perimetro previsto.

Giovani, territorio e mobilità pubblica: perché la Regione investe 500 mila euro

Per finanziare Lazio in Tour gratis la Regione Lazio ha stanziato 500 mila euro. La cifra serve a sostenere una misura che ha un doppio obiettivo: incentivare l’uso del trasporto pubblico e favorire la conoscenza del patrimonio laziale. La logica è semplice: se il costo del viaggio si azzera, aumentano le possibilità di muoversi, partecipare a eventi, visitare luoghi meno frequentati, raggiungere mete culturali e naturalistiche spesso penalizzate dalla distanza o dal prezzo degli spostamenti.

La scelta arriva in una stagione nella quale il tema della mobilità pubblica resta centrale per famiglie e giovani. L’estate, per molti ragazzi, è il periodo dei primi spostamenti autonomi, delle gite con amici, dei rientri dai luoghi di studio, dei piccoli viaggi giornalieri. Rendere gratuiti bus e treni regionali significa trasformare il trasporto pubblico in una porta d’accesso al Lazio, dalle città più grandi ai paesi dell’entroterra, dalle spiagge alle aree verdi, dai siti storici ai percorsi culturali.

L’assessore alla Mobilità e Trasporti Fabrizio Ghera lega il rinnovo della misura alla volontà di avvicinare i giovani alle bellezze presenti nel Lazio e di promuovere una mobilità più sostenibile attraverso l’utilizzo dei mezzi pubblici. Il messaggio politico è chiaro: il viaggio gratuito non viene presentato solo come un bonus estivo, ma come un incentivo a scegliere bus e treni al posto dell’auto privata quando possibile.

Carta Giovani Bella X Noi: il passaggio da non dimenticare

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’iscrizione alla Carta Giovani “Bella X Noi”. Per i ragazzi interessati non basta rientrare nella fascia d’età e vivere nel Lazio: l’adesione alla carta è parte del meccanismo di accesso alla promozione. Per questo diventa utile muoversi con anticipo rispetto al 1 luglio, verificare i requisiti e prepararsi prima dell’avvio del periodo gratuito.

Il provvedimento assume un valore ancora più concreto per chi vive fuori Roma o in aree dove gli spostamenti incidono molto sulle abitudini quotidiane. Un ragazzo residente in provincia può usare la rete regionale per raggiungere una località di mare, un evento culturale, un museo, un parco archeologico o un borgo storico senza affrontare il costo del biglietto. La stessa opportunità vale per chi da Roma vuole conoscere altre zone del Lazio, uscendo dai percorsi più abituali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La misura ha anche un possibile effetto educativo. Usare il trasporto pubblico fin da giovani significa familiarizzare con orari, coincidenze, regole di viaggio e pianificazione degli spostamenti. Non è solo una questione economica. È un modo per costruire autonomia e rendere più naturale il ricorso a bus e treni nella vita quotidiana.

Dal 1 luglio al 15 settembre: cosa sapere prima di partire

Il calendario è uno degli elementi più importanti: Lazio in Tour 2026 sarà attivo dal 1 luglio al 15 settembre. In questo arco temporale i giovani aventi diritto potranno muoversi sui servizi compresi dalla promozione, rispettando il limite territoriale regionale e le esclusioni previste. La seconda classe sui treni regionali è il riferimento operativo per i viaggi su ferro, mentre per la rete su gomma il servizio coinvolto è quello Cotral.

Per programmare gli spostamenti conviene prestare attenzione alla natura del servizio scelto. Un treno regionale ordinario rientra nella logica della promozione, mentre un collegamento speciale come il Leonardo express rimane fuori. Lo stesso vale per il Civitavecchia express e per le soluzioni combinate legate a tratte non coperte da Trenitalia. La differenza può sembrare tecnica, ma nella pratica incide sul viaggio e sul costo finale.

Il rinnovo di Lazio in Tour 2026 conferma una linea già riconoscibile: usare la gratuità dei trasporti come strumento di accesso al territorio. Per l’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Simona Baldassarre, la misura offre ai giovani iscritti alla Carta Bella X Noi un’opportunità concreta per conoscere il patrimonio culturale diffuso del Lazio, dai borghi ai musei, dai parchi archeologici alle eccellenze locali. In questo senso il viaggio gratuito diventa parte dell’esperienza culturale, non solo il mezzo per arrivare a destinazione.

Per molte famiglie l’agevolazione può rappresentare anche un alleggerimento reale durante l’estate. Per i ragazzi, invece, può diventare l’occasione per scoprire luoghi vicini spesso rimandati o mai visitati. Il Lazio, con le sue province, le coste, le aree interne, i cammini, le città storiche e i collegamenti verso Roma, offre una rete di mete che può essere raggiunta con una spesa minore. Dal 1 luglio, per chi ha i requisiti, quella spesa sui servizi regionali indicati scende a zero.

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