Lazio, incendi boschivi: domenica 4 agosto dieci richieste di intervento aereo

“L’autocombustione non esiste, l’incendio divampa per dolo o per colpa”

Domenica 4 agosto si è rivelata una giornata intensa per la gestione degli incendi boschivi in Italia, con particolare riguardo alla Regione Lazio. Secondo il comunicato stampa rilasciato dal Dipartimento della Protezione Civile, gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi.

Il Canadair opera principalmente per spegnere incendi di vasta estensione soprattutto in aree boschive ma non solo, attingendo l’acqua dal mare o da bacini idrici vicini al rogo grazie a due serbatoi che possono contenere fino 3000 litri d’acqua l’uno.

Richieste di intervento

Alle ore 18:00, il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile ha ricevuto 24 richieste di concorso aereo, di cui 10 provenienti dal Lazio. Le altre regioni maggiormente coinvolte sono state la Calabria con 7 richieste, la Campania con 4 e la Sicilia con 3. Questi dati evidenziano un aumento della necessità di interventi aerei nel Lazio, suggerendo un livello di emergenza significativo.

Lavoro intenso e coordinato

Il lavoro coordinato tra la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco è stato fondamentale per mettere sotto controllo o spegnere 12 dei roghi segnalati. Gli equipaggi dei mezzi aerei hanno operato instancabilmente, utilizzando acqua e liquido ritardante ed estinguente per combattere le fiamme. Le operazioni continueranno fino a quando le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.

Collaborazione dei cittadini

Il comunicato sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini nel prevenire e segnalare tempestivamente gli incendi boschivi. Comportamenti superficiali o dolosi sono spesso alla base di tali incendi. Pertanto, la segnalazione immediata al numero di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 115 o al numero unico di emergenza 112 può fare la differenza. Informazioni precise e tempestive permettono interventi rapidi ed efficaci, limitando i danni e la capacità distruttiva degli incendi.

La giornata di domenica 4 agosto ha dimostrato l’importanza della sinergia tra i vari enti di soccorso e la partecipazione attiva dei cittadini nella lotta contro gli incendi boschivi. L’impegno degli equipaggi aerei e delle squadre a terra ha contribuito a controllare situazioni che potevano degenerare in disastri ambientali maggiori. È essenziale continuare a promuovere comportamenti responsabili e una vigilanza costante per proteggere il nostro patrimonio boschivo.

Nella stagione estiva, gli incendi boschivi rappresentano una delle maggiori emergenze ambientali in Italia. In particolare, il Lazio è una delle regioni più colpite, mettendo a dura prova le risorse della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

La situazione attuale

Secondo i dati rilasciati da Carlo Metelli, vicario direttore centrale dei Vigili del Fuoco, dal 15 giugno al 31 luglio i Vigili del Fuoco hanno fronteggiato 28.921 roghi in tutta Italia. Questo dato, seppur inferiore ai 44.286 incendi dello stesso periodo del 2022, è superiore rispetto ai 23.990 roghi registrati nel 2023.

Gli incendi nel Lazio

Il Lazio ha visto una serie di incendi devastanti, tra cui quello che ha colpito Monte Mario a Roma. Questo evento ha lasciato un segno indelebile sulla Capitale, mettendo in luce la gravità e la frequenza degli incendi nella regione. Metelli sottolinea che “l’autocombustione non esiste – l’incendio divampa per dolo o per colpa” da parte degli esseri umani. Le indagini sono in corso per determinare la causa precisa di questi roghi, ma è chiaro che la maggior parte degli incendi è attribuibile a comportamenti umani, volontari o accidentali.

Prevenzione ed educazione

La prevenzione degli incendi richiede un controllo rigoroso del territorio e l’individuazione dei piromani. Per i casi di incendi colposi, dovuti a imprudenza o incidenti, è fondamentale l’educazione delle persone sui rischi e sulle pratiche da evitare.

Ad esempio, l’uso di barbecue in aree non autorizzate e il lancio di mozziconi di sigaretta dalle auto rappresentano comportamenti ad alto rischio. Con temperature elevate e strade piene di vegetazione secca, il rischio di incendi aumenta notevolmente.

Gli unici incendi naturali

Metelli ricorda che gli unici incendi naturali che ha incontrato sono stati causati da fulmini, con solo due casi documentati. Questo sottolinea ulteriormente l’importanza di una vigilanza attiva e di misure preventive per affrontare le cause antropiche degli incendi.

Gli incendi boschivi continuano a rappresentare una sfida significativa per il Lazio e l’Italia intera. La Protezione Civile e i Vigili del Fuoco lavorano instancabilmente per combattere questi roghi, ma la collaborazione dei cittadini è essenziale. Attraverso comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza dei rischi, è possibile contribuire in modo significativo alla prevenzione degli incendi.