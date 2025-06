Lazio. Indagine sulla qualità della vita, tra soddisfazione e preoccupazioni

Nel contesto complesso della qualità della vita nella regione Lazio, emerge un quadro ricco di sfumature. Un recente studio dell’Istituto Piepoli ha fotografato la situazione attuale svelando che il 74% dei residenti nel Lazio è complessivamente soddisfatto della propria qualità di vita. Un dato che si accentua nelle province di Viterbo (82%) e Roma (73%), e che risulta particolarmente positivo fra i giovani dai 18 ai 34 anni (78%).

Tuttavia, non mancano le ombre: il malcontento è più palpabile nei grandi comuni e fra gli over 55, con una riduzione del 45% della soddisfazione percepita. Tra le preoccupazioni principali legate all'era delle smart city spiccano l'esclusione digitale e l'eccessivo controllo, temuti rispettivamente dal 71% e dal 61% degli intervistati.

Luci e ombre dei servizi pubblici

Tra gli ambiti valutati, la vita sociale (61%) e l'ambiente (60%) ottengono giudizi favorevoli. I servizi pubblici – dalle scuole alla sanità – mantengono un apprezzamento medio-alto del 60%. È interessante notare come sicurezza e mobilità abbiano raccolto consensi più bassi, rispettivamente al 55% e al 50%, riflettendo forse problematiche endemiche o aspettative ancora da soddisfare.

I grandi eventi

Il Giubileo del 2025 si profila all'orizzonte come un banco di prova non solo per la Regione ma anche per la Capitale. Il 48% dei cittadini ha già percepito cambiamenti legati ai preparativi dell'evento. Sebbene tali eventi siano visti come opportunità di crescita economica e turistica (43%) e infrastrutturale (37%), suscitano timori per le ripercussioni sulla mobilità urbana (49%) e sui costi della vita (31%). Solo il 44% degli intervistati ritiene adeguata la gestione dei lavori per questi grandi eventi.

Smart city

Nell’ambito delle città intelligenti, emerge una carenza informativa significativa: appena l’8% si considera ben informato sul concetto di smart city. Questo valore cresce a Roma tra i giovani al 52%, ma scende drasticamente tra le fasce più mature. Nonostante ciò, i cittadini riconoscono i benefici di una città intelligente soprattutto per quanto riguarda l’efficienza energetica (50%) e la mobilità sostenibile (49%). Resta comunque forte il timore dell’esclusione digitale, indicato dal 71%, evidenziando un gap conoscitivo che necessita attenzione.

Il ruolo delle Istituzioni

Diverse personalità istituzionali hanno sottolineato l'importanza del dialogo continuo con i cittadini. Figure come Fabrizio Ghera, Assessore alla Mobilità della Regione Lazio, ribadiscono quanto sia cruciale perseguire obiettivi di sostenibilità urbana coinvolgendo attivamente i residenti nei processi decisionali. Anche Alessandra Consorti, Capo Segreteria del Vicepresidente regionale, ha espresso la necessità di colmare il divario tecnologico presente nell'area attraverso l'impiego di fondi europei destinati all'innovazione.

Prospettive future

Mentre il futuro delle smart city nel Lazio appare promettente in termini di sviluppo tecnologico ed efficienza urbana, non mancano le sfide da affrontare: dall’informazione carente fino alle disuguaglianze digitali. Le parole degli esperti suggeriscono che solo attraverso un impegno collettivo sarà possibile trasformare queste città in luoghi realmente vivibili e partecipativi per tutti.

