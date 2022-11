Lazio, Istat: “288 le vittime di incidenti stradali nel 2021” 

Dopo il grande rallentamento del 2020, dovuto principalmente al Covid, il 2021 ha segnato per il Lazio un incremento incidenti stradali, pari a 17.486, che hanno causato la morte di 288 persone e il ferimento di altre 23.048. Questo è dovuto dalla ripresa delle attività più o meno regolari dei cittadini, interrotte solo da alcuni periodi di lockdown, diversificati sul territorio.

I dati

L’ Istat ha diffuso oggi i risultati del report circa gli ‘Incidenti stradali nel Lazio 2021’. Rispetto al 2020, quest’anno sono aumentati gli incidenti del +31,5%, le vittime della strada del +10,3% e i feriti del +29,2%. Nel Lazio gli incrementi degli incidenti e dei feriti sono maggiori di quelli di tutta Italia, rispettivamente +28,4% e +28,6%; mentre la percentuale diminuisce quando parliamo del numero dei morti sulle strade, è uno dei più bassi a livello nazionale +20%.

Nei decenni 2001-2010 e 2011-2020 erano stati approvati dei programmi d’azione europei per la sicurezza stradale che prevedono di conseguire il dimezzamento dei morti per incidenti stradali. Per il nuovo decennio di iniziative 2021-2030, gli obiettivi europei prevedono di dimezzare ulteriormente il numero di vittime e di feriti gravi, il monitoraggio di specifici indicatori di prestazione, o Key Performance Indicators, che l’Italia si prepara a distribuire. Tra questi ultimi troviamo temi come: infrastrutture, veicoli, infrastrutture stradali, assistenza post-incidente.

Incidenti stradali nel Lazio

Nel decennio 2001- 2010, nel Lazio, la percentuale delle vittime della strada è stata pari al -38,4%, al di sotto della media nazionale che si aggirava intorno al 42%. Al contrario nel periodo 2010-2021 si registrarono percentuali pari al-36,0% e il -30,1%. Nello stesso decennio l’indice di mortalità sul territorio regionale rimane invariato, ogni 100 incidenti 1,6 deceduti nel 2010 e 1,7 nel 2021, valore leggermente inferiore alla media nazionale pari a 1,9 decessi ogni 100 incidenti.

Nel Lazio il 37,5% degli utenti vulnerabili deceduti in un incidente stradale nel 2021 rappresentano un valore inferiore della media italiana pari al 43,9%. D’altro canto la percentuale aumenta quando si parla del ruolo che essi hanno avuto nell’incidente. Il loro peso relativo sul totale dei deceduti è superiore a quello nazionale, e arriva a toccare il 57,6% rispetto al 50,9%.

Sempre in quest’ultimo decennio l’incidenza di pedoni deceduti è notevolmente aumentata nel Lazio, passando da 16,9% a 24,0%. Solo nel 2021 il costo dell’incidentalità stradale con lesioni alle persone è stimato 16 miliardi e 400 milioni di euro per l’intero territorio nazionale, e circa 1,8 miliardi di euro sono stati utilizzati per il Lazio, la regione quindi incide per il 10,9% sul totale nazionale. Nel periodo tra il 2020-2021 l’indice di lesività diminuisce a 131,8, diminuisce anche l’indice di mortalità, passando a 1,7 decessi ogni 100 incidenti, e quello di gravità che arriva a 1,2.

Dove avvengono più incidenti

Gli incidenti si verificano più spesso nei capoluoghi, sul litorale e nelle province di Roma, di Frosinone e di Rieti. Qui gli indici di mortalità e di gravità raggiungono valori più elevati rispettivamente, oltre 9 morti ogni 100 incidenti stradali. L’indice di lesività raggiunge i valori più elevati soprattutto tra i comuni delle province di Frosinone e Latina, oltre 149,9 feriti ogni 100 incidenti stradali.

