Lazio, la Giunta Regionale ha approvato la proposta di una nuova Legge sulla Famiglia

La proposta di legge: un aggiornamento necessario

La Regione Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, ha dato il via ad una proposta di legge che promette di ridisegnare il panorama legislativo riguardante la famiglia. Questo atto normativo arriva a ventiquattro anni dall’ultima legge regionale in materia, ed è il frutto di un lungo lavoro di ascolto e analisi delle necessità delle famiglie del Lazio. La nuova legge, approvata in Giunta, mira a rafforzare il sistema di supporto per le famiglie, prevedendo un impegno economico di 12 milioni di euro in tre anni, e a rispondere a un quadro sociale che si sta trasformando rapidamente.

L’assessore alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, Simona Baldassarre, è stata la promotrice di questa proposta, che include misure pensate per incentivare la natalità, sostenere le giovani coppie, le famiglie numerose e quelle che si trovano in situazioni di fragilità. In un contesto di declino demografico e spopolamento delle aree rurali, questa proposta vuole fermare un processo che mette a rischio la coesione sociale e il futuro di tanti territori.

La visione della Giunta Rocca: un cambiamento che riconosce la centralità della famiglia

Per il presidente Francesco Rocca, l’approvazione della legge segna un impegno tangibile e concreto verso le famiglie, definendole come il “cuore pulsante” della società. “Questa legge non è solo un aggiornamento normativo, ma un segno tangibile di attenzione per le persone che ogni giorno affrontano le sfide della vita familiare, dall’allevamento dei figli alle difficoltà economiche. La legge rappresenta un impegno per la natalità e il sostegno a chi ha bisogno, ma anche un’opportunità per costruire una Regione più coesa e più forte dal punto di vista sociale”, ha affermato Rocca.

Con l'introduzione di nuovi strumenti e politiche per il supporto alla famiglia, la Regione Lazio punta a porre rimedio a un quadro che negli ultimi decenni ha visto un progressivo indebolimento delle risorse destinate alle famiglie e un aumento delle difficoltà legate alla gestione della vita familiare. "Sostenere la famiglia significa anche contrastare il declino demografico, che sta colpendo non solo le grandi città ma anche i borghi e le aree più periferiche", ha aggiunto Rocca.

Le misure centrali della proposta di legge

Uno degli aspetti più innovativi della proposta di legge è l'introduzione della "Carta Famiglia", un provvedimento che mira a garantire agevolazioni e sconti su una serie di servizi, in modo da alleggerire il carico economico delle famiglie. La carta, pensata come un vero e proprio strumento di supporto economico, prevede agevolazioni non solo per le famiglie numerose, ma anche per le famiglie con un solo genitore o per le coppie giovani che decidono di formare una nuova famiglia.

Un altro punto centrale della proposta è il progetto “Famiglia giovane”, che si rivolge alle coppie che decidono di formare una famiglia. Questo progetto prevede il sostegno economico, ma anche percorsi di accompagnamento alla gravidanza, per fornire un aiuto concreto durante le fasi più delicate della vita familiare. In aggiunta, un’altra misura fondamentale è il progetto “Maternità fragile”, che prevede il rilascio di voucher e la creazione di percorsi di supporto per le donne in difficoltà socioeconomica, un intervento mirato a sostenere le future mamme che vivono in situazioni di vulnerabilità.

Valorizzazione dell’associazionismo familiare e il coinvolgimento delle comunità locali

La legge non si limita ad introdurre nuovi fondi e programmi, ma promuove anche la valorizzazione dell'associazionismo familiare. Le politiche di coesione sociale vengono applicate non solo in ambito istituzionale, ma anche attraverso il coinvolgimento delle realtà associative e dei comuni, per realizzare progetti in co-progettazione che possano rispondere in modo mirato alle esigenze locali. Questi interventi permetteranno di creare una rete di supporto che metta al centro il benessere delle famiglie, in un'ottica di inclusione sociale e di integrazione tra generazioni.

Inoltre, la legge istituisce il Tavolo permanente sulle Politiche familiari, la Natalità e la Demografia, un organismo che avrà il compito di monitorare l’attuazione della legge e di aggiornare costantemente le politiche in base alle necessità emergenti delle famiglie e della società. Accanto a questo, la Conferenza regionale sulla famiglia, demografia e natalità avrà il compito di offrire un punto di incontro tra le istituzioni, le famiglie e le associazioni, affinché le politiche adottate possano rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni concreti dei cittadini.

Il valore sociale della famiglia

Per l’assessore Baldassarre, la legge non si limita ad un semplice intervento economico, ma intende essere una “dichiarazione di valori”. “La famiglia non è solo un nucleo sociale, ma è anche motore di crescita economica, sociale e demografica. Investire nella famiglia significa investire nel futuro della Regione Lazio”, ha spiegato Baldassarre. La legge mira a valorizzare il ruolo della famiglia come pilastro fondamentale per la stabilità economica e sociale, riconoscendo anche la centralità della figura dei nonni, che con la loro esperienza e il loro sostegno costituiscono un elemento essenziale per il benessere delle giovani generazioni.

Con la creazione di questa legge, la Regione Lazio si prepara a offrire un modello di supporto che potrà fungere da esempio per altre realtà italiane. L’obiettivo è, infatti, non solo sostenere le famiglie nel quotidiano, ma anche promuovere una cultura che metta al centro la famiglia come valore sociale, economico e culturale.

Il futuro delle famiglie nel Lazio

La proposta di legge ora passerà all’esame del Consiglio regionale, dove seguirà l’iter legislativo previsto. L’approvazione definitiva della legge potrebbe segnare una svolta importante per la Regione Lazio, che da tempo cercava una riforma significativa in questo ambito. Con le risorse stanziate e le misure innovative introdotte, questa legge ha tutte le potenzialità per migliorare significativamente la vita delle famiglie e delle persone che affrontano le difficoltà della vita quotidiana.

