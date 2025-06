Lazio, l’attesa è finita: ecco quando partono i saldi estivi

Anche quest’anno l’inizio dei saldi estivi nel Lazio è fissato per il 5 luglio 2025, primo sabato del mese. La decisione è stata ratificata dalla Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, che ha scelto di mantenere inalterata la consuetudine già consolidata negli anni precedenti. Una scelta all’insegna della continuità, condivisa da molte associazioni di settore, che da tempo auspicano una data unica e facilmente riconoscibile per l’avvio degli sconti stagionali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A precedere l'inizio ufficiale delle vendite di fine stagione c'è un periodo di 30 giorni durante il quale non è consentito effettuare promozioni di alcun tipo. Si tratta di una regola prevista dalla legge regionale sul commercio (art. 34 del Testo Unico del Commercio del Lazio).

Il divieto si applica a tutti gli esercizi commerciali, compresi gli outlet, e riguarda non solo gli sconti praticati di fatto, ma anche qualsiasi forma pubblicitaria che lasci intuire condizioni vantaggiose per il cliente. Chi non rispetta la norma rischia multe a partire da 1.500 euro, a tutela della trasparenza nel rapporto con i consumatori e della concorrenza tra gli operatori del settore.

In vista dell’avvio della stagione degli sconti, Confcommercio Roma invita i commercianti a prestare particolare attenzione al rispetto delle regole regionali: “È fondamentale attenersi alle disposizioni vigenti – fanno sapere dall’associazione – per evitare sanzioni, ma anche per mantenere alta la fiducia dei clienti”.



