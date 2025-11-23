Lazio–Lecce 2-0: vittoria netta all’Olimpico e settimo posto agganciato

La Lazio ritrova continuità e brillantezza in una serata che restituisce alla squadra di Maurizio Sarri una posizione più vicina alle ambizioni di inizio stagione. Il 2-0 contro il Lecce all’Olimpico arriva al termine di una gara gestita con autorevolezza, fatta di ritmo, qualità e un numero elevato di occasioni create. A segno Guendouzi nel primo tempo e Noslin nel finale, dopo che i biancocelesti avevano centrato due pali nella stessa azione. Per il Lecce, invece, un passaggio complicato: la formazione di Di Francesco fatica a tenere il passo tecnico degli avversari e non riesce a costruire l’inerzia necessaria per rientrare in partita. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lazio–Lecce 2-0 e il peso del successo nella corsa biancoceleste

Il contesto dell'Olimpico presenta una novità simbolica: per la prima volta fa la sua comparsa Flaminia, la nuova aquila destinata alle gare casalinghe, pronta a debuttare ufficialmente una volta completato l'addestramento. Sul fronte del tifo resta invece visibile la protesta contro la dirigenza biancoceleste, con Curva Nord e gran parte degli altri settori silenziosi in segno di dissenso. Una cornice atipica per una sfida che sul campo mostra fin dai primi minuti una Lazio determinata.

La formazione di Sarri presenta Marusic a destra e Pellegrini sulla corsia opposta, mentre Di Francesco decide di dare fiducia a Camarda in attacco. Dopo appena cinque minuti il Lecce pensa di aver trovato il vantaggio con Sottil, ma l’arbitro Arena annulla per un fallo evidente dell’attaccante su Isaksen. La partita prosegue su ritmi sostenuti e la Lazio, crescendo nel giro palla, cerca soluzioni offensive con Dia e gli inserimenti dei centrocampisti.

Al 29’ arriva il vantaggio che indirizza il match: Basic sfonda sulla sinistra e serve un pallone preciso per Guendouzi, abile nel calciare verso il secondo palo e battere Falcone grazie a un tocco del legno che spinge il pallone in porta. La rete dà fiducia alla Lazio, che continua a gestire con ordine e chiude la frazione con un’altra buona occasione ancora con Guendouzi, stavolta di poco larga.

Lazio–Lecce 2-0: la ripresa e i cambi decisivi

Il secondo tempo inizia con modifiche immediate nelle due squadre: Sarri inserisce Vecino per Cataldi, mentre Di Francesco richiama Camarda e Berisha per far posto a Stulic e Banda. La Lazio sembra mantenere il controllo e al 6' trova anche il raddoppio con Dia, poi annullato dopo richiamo del VAR a causa di un contatto irregolare con Tiago Gabriel. È un episodio che non cambia però l'inerzia del gioco: Falcone deve superarsi su Marusic e Isaksen, tenendo in vita il Lecce con interventi di alto livello.

Di Francesco prova a dare nuovo slancio inserendo Pierotti, N’Dri e Kaba, chiedendo maggiore vivacità sulle fasce e un pressing più deciso. Il Lecce costruisce una buona opportunità con Tiago Gabriel, neutralizzata da Provedel, ma resta complessivamente in difficoltà nella gestione del palleggio avversario.

Il momento più emblematico della superiorità biancoceleste arriva al 27’, quando nell’arco di pochi secondi la Lazio colpisce due pali: prima Guendouzi, poi Zaccagni. Sarri continua la rotazione dando spazio a Lazzari, Pedro, Patric e infine a Noslin, entrato al posto di un affaticato Dia.

Lazio–Lecce 2-0: Noslin chiude la partita e manda segnali a Sarri

I minuti finali vedono il Lecce tentare un assalto ordinato, mentre la Lazio approfitta degli spazi aperti per ripartire con velocità. Dopo sette minuti di recupero, l’episodio che chiude il conto: Noslin punta la porta con decisione, accelera e batte Falcone con una conclusione precisa che vale il 2-0. È il sigillo che certifica una prestazione solida dei biancocelesti e consegna a Sarri tre punti importanti per la classifica.

Il successo consente alla Lazio di agganciare il settimo posto, affiancando il Como in attesa della gara dei lombardi contro il Torino. Per Sarri, oltre alla vittoria, arrivano segnali incoraggianti da una squadra che sembra aver ritrovato fluidità, intensità e idee chiare nella costruzione della manovra. Per il Lecce resta invece l’urgenza di riorganizzare il percorso, recuperare brillantezza e trovare maggiore incisività nelle prossime partite.

La serata dell’Olimpico lascia sensazioni utili per entrambe: la Lazio ritrova fiducia e margini di crescita, il Lecce è chiamato a reagire con pragmatismo, consapevole del livello richiesto in questo momento del campionato.