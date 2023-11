Lazio. Mareggiate, Sindacato Balneari: situazione degenera, tema erosione costiera sia priorità

“Il tema dell’erosione costiera sia una priorità. Urge progettare e realizzare un piano integrato d’interventi a difesa del litorale”. Lo afferma la presidente del Sindacato Italiano Balneari (Sib) per il Lazio Marzia Marzoli, a seguito dei nuovi e pesanti danni causati dalle mareggiate. “Il presidente del Consiglio regionale Antonio Aurigemma ha recentemente aperto un tavolo sul tema dell’erosione costiera”, prosegue Marzoli. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

“Tempeste di vento e mareggiate distruttive”

“Ribadisco la necessità di mettere la questione in cima all’agenda delle cose da fare. Gli eventi estremi sono sempre più frequenti. La situazione sta degenerando. Solo in questi ultimi giorni ci sono state due tempeste di vento ravvicinate con mareggiate distruttive, che hanno messo in ginocchio il comparto nel Lazio e nel resto d’Italia”, insiste la presidente del Sib.

“E’ inutile rincorrere l’emergenza”

“Senza dimenticare la mareggiata che si è abbattuta lo scorso 28 agosto. Occorre prendere atto del cambiamento climatico in corso ed è inutile rincorrere l’emergenza. Servono misure rapide e appropriate per tutelare e potenziare il settore dell’accoglienza balneare, anche alla luce dei grandi eventi internazionali che si svolgeranno nel Lazio, come il Giubileo del 2025″, conclude Marzia Marzoli. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata